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    大推寵物友善 台南6場館景點帶寵物入園抽好禮

    台南山上花園水道博物館，有民眾帶著大嘴鳥一同出遊。（南市文化局提供）

    台南山上花園水道博物館，有民眾帶著大嘴鳥一同出遊。（南市文化局提供）

    2025/02/15 15:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕寵物界福音必需大推！南市熱門文化景點自17日起，舉行「寵物友善入園抽好禮」活動，台南山上花園水道博物館、赤嵌樓等場館景點，民眾帶自家毛寶貝或特殊寵物一同前往遊園，就有抽大獎機會，帶著寵物好運降臨幸福！

    景點場所包括台南山上花園水道博物館、赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、隆田CHACHA文化資產園區等6個場館景點。

    為鼓勵民眾攜帶家中寵物出遊，推動南市寵物友善文化，文化局於過年期間已推行過第1階段試辦寵物入園活動，大獲好評。年節出遊時已有民眾攜帶家中寵物寶貝前往各大景點走春，除最受大眾喜愛的貓狗毛寶貝，園區內也出現寵物兔、寵物鸚鵡以及寵物烏龜等特殊寵物，顯見台灣寵物文化日漸豐富的多樣性。

    南市文化局表示，延續第1階段活動試辦期間的熱度，吸引更多擁有寵物的家庭遊園，聯合場館景點推出「寵物友善入園抽好禮」活動。

    活動期間自17日起至4月6日，民眾只要攜帶寵物入園，每1隻寵物即可獲得實體抽獎券1張，每隻寵物每日入園僅能領取抽獎券1次，每週三進行開獎，最大獎寵物推車，還有寵物地毯、玩具等多樣好禮，等著寵物寶貝們來試好運，詳情可上「藝遊臺南」粉絲專頁查詢。

    南市推出「寵物友善入園抽好禮」活動，鼓勵民眾帶著寵物一同出遊。（南市文化局提供）

    南市推出「寵物友善入園抽好禮」活動，鼓勵民眾帶著寵物一同出遊。（南市文化局提供）

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