免費育兒指導服務開放申請 竹縣府推4部影音教學添手語翻譯

新竹縣政府推出4部育兒指導影片，加入手語翻譯，方便更多人學習育兒知識。 （新竹縣政府提供）

2025/02/15 15:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣人口穩步成長，縣府為打造更友善的育兒環境，幫助家長安心養育孩子，推動「免費育兒指導服務」，育有6歲以下孩童的家庭可免費申請，協助家長解決育兒難題，今年再推出4部育兒指導影片並加入手語翻譯，讓有需要的家庭都能先透過影片，輕鬆學習育兒知識。

縣長楊文科表示，縣府致力於減輕家長育兒壓力，特別拍攝一系列影片，協助家長學習多元的教養方式與親職照顧知能，4部育兒指導影片已於2月在「新竹縣政府」Youtube頻道上架，歡迎有需要的民眾多加利用。

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社會處表示，4部影片內容各具特色且豐富實用，《小小勇者》溫暖教導家長如何與孩子相互陪伴與學習，在成長的酸甜苦辣中攜手感受幸福；《親子同樂的家庭整理小技巧》巧妙地將居家整理變成親子互動的趣味時光；《換個說話方式，家長都是神隊友》則傳授實用的親子溝通祕訣；《親子閱讀超Easy》輕鬆分享親子共讀的精髓。

另外，社會處自2020年起推動「免費育兒指導服務」，2024年共計服務216戶家庭，提供到宅育兒指導達2505人次。新竹縣育有6歲以下孩童的家長、爺爺奶奶（外公外婆）及主要照顧者皆可申請，服務內容包括親職示範、餐點預備、家務指導與親職諮詢等，協助家長解決育兒難題。

2025年免費育兒指導服務已開放申請，歡迎民眾填寫線上申請表單： https://forms.gle/WnS9PTdJ91NWDBF36 ，或來電洽詢03-5518101分機3259社會處兒少及家庭支持科張社工。

新竹縣政府推出4部育兒指導影片，加入手語翻譯，方便更多人學習育兒知識。 （新竹縣政府提供）

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