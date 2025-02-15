苗縣擬設竹南科實中 家長成立促進會爭取

苗縣設竹南科實中，家長成立促進會爭取。（記者蔡政珉攝）

2025/02/15 14:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕自從苗栗縣被列入行政院核定列入大矽谷計劃後，苗栗縣政府也考量竹南科學園區所在地竹南鎮與鄰近的頭份市人口持續增加，盼興設竹南科實驗中學，地方出現支持聲浪並成立促進會，不少家長今天上午聚集在苗栗縣竹南國中交流意見，並強調3大設置原因。

苗栗科學實驗高中促進會表示，爭取設立苗栗科學實驗高中原因包括新竹科學園區員工外溢效應、家長任職於科學園區數持續增加與家長任職園區子女就學需求持續增加3大因素。

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促進會提及，截至去年底新竹科學園區從業人員飆升至近15萬人，而新竹地區房價不斷上揚，相對竹南頭份房價較低，外溢搬遷至苗栗的人口增加，因而導致竹南頭份地區人口每年正成長，學生就學需求暴增。

促進會認為，未來園區擴建將引進更多廠商及員工，園區員工子女就學需求持續增加。並做出結語，首先為培育科技人才：可設立五學制的優質實驗高中，從小紮根，培育科技人才；第二為建請設校，以滿足子女就學需求：園區管理局須提供員工子女就學需求；第三則是子女穩定就學，家長穩定就業：員工子女就學無虞，有利於吸引廠商進駐及員工招募，帶動苗栗地區經濟發展。

苗縣設竹南科實中，家長成立促進會爭取。（記者蔡政珉攝）

苗縣設竹南科實中，家長成立促進會爭取。（記者蔡政珉攝）

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