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    台鐵招募100司機員錄取率24％ 起薪48800元「有加給會更高」

    台鐵公司今天在台北開南中學、花蓮花崗國中舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，應考人數416人，含12名女性，錄取率約24%。 （台鐵公司提供）

    台鐵公司今天在台北開南中學、花蓮花崗國中舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，應考人數416人，含12名女性，錄取率約24%。 （台鐵公司提供）

    2025/02/15 14:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今年招募100名司機員，今天（15日）在台北和花蓮舉行筆試，錄取率約24%。台鐵公司表示，錄取人員到公司服務，將以第9階技術員任用，薪資約4萬1330元；未來取得駕駛證照後改以第9階司機員任用，薪資約4萬8800元，以上未計入危險加給、地域加給及夜點費等津貼。

    台鐵公司今天在台北開南中學、花蓮花崗國中舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，應考人數416人，含12名女性，錄取率約24%。

    司機員考試共分筆試、口試及適性測驗3階段，筆試結束後將在3月18日公告筆試成績，後續將於3月22日進行口試，通過筆試及口試的應考生於4月份安排至航醫中心進行適性測驗，最後於5月22日公告錄取名單，並於7月辦理報到。

    後續將依其報考單位安排維修基礎訓練4個月、司機員班訓練5個月、實務駕駛訓練13個月，各階段都有相關測驗與檢定，最後於取得交通部核發的駕駛證照後派任司機員，擔任駕駛動力車工作。

    另外，台鐵公司表示，第二次從業人員考試缺額699人，5447人報考，符合資格人員4425人，錄取率約15.7%，2月9日已完成部分類科體能測驗，將於2月23日舉辦筆試，口試或術科測驗日期則於3月30日舉行，甄試結果將於4月11日下午2時公告於甄試網站。

    台鐵公司今天在台北開南中學、花蓮花崗國中舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，應考人數416人，含12名女性，錄取率約24%。 （台鐵公司提供）

    台鐵公司今天在台北開南中學、花蓮花崗國中舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，應考人數416人，含12名女性，錄取率約24%。 （台鐵公司提供）

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