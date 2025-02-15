瘋出國！旅行社去年營收飆31.4％ 國內旅宿業掉逾1成

國人瘋出國，去年旅行社業者營收狂飆逾3成。（記者吳亮儀攝）

2025/02/15 13:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年國人超愛出國旅遊，根據觀光學者統計，旅行社業者去年營收較前年暴增31.4%，高達485億5264萬餘元；但國內的旅館業營收則一口氣掉了10.7%，還帶衰觀光餐飲業營收跌了3.2%，最大原因就是國內旅遊被詬病，國人寧願出國也不想國旅被當「盤子」。

前瞻觀光政策研究室今天（15日）說明統計分析，去年國內旅行社營收暴增，與前年相比成長幅度逾3成。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，他印象中沒看過觀光業成長幅度這麼大，加上航空業成長幅度也達6%，顯示國人真的非常瘋出國，已成定局。

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黃正聰說，國內旅行社絕大部分的業務就是出國團，光是帶團出國就讓旅行社營收狂成長，加上還有更多自由行旅客，出國旅遊真的非常熱。至於出國人次還未超過疫情前、但營收創新高，他指出，這是因為團費變貴、機票票價調漲5成，讓營收也變高的關係。

交通部民航局也統計，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加最多、達27%，東南亞次之，增長14%。港澳與中國地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%，今年會恢復到疫情前的水準。

相較於出國旅遊的蓬勃光景，國旅則非常慘淡，去年旅館業營收較前年衰退10.7%、與旅館業關係連動的觀光餐飲業衰退3.2%。黃正聰說，觀光餐飲業和旅館業結合，因此也會受到影響，反而是一般的餐飲業營收有成長5.3%。

對於國內旅遊慘淡，黃正聰認為，去年受到大地震以及颱風影響，確實導致國際觀光客來台意願變低，他認為，今年仍有很大成長空間。

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