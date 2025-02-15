台南鹽水國小資優班成立41年 展示教育教學成果

台南鹽水國小資優班成立至今41年，今天（15日）辦理資優教育教學成果展示暨遊戲闖關活動。（學校提供）

2025/02/15 14:25

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水國小資優班成立至今41年，培育出許多各行業菁英，今天（15日）辦理資優教育教學成果展示暨遊戲闖關活動，希望激發學生設計及發表能力，提升學生學習樂趣，也呈現推動國小資優教育教學成果。

成果展除了鹽水國小學生報名參加，新營區和麻豆區也有小學生報名參加，活動由資優班師生規畫和執行，活動內容不僅有畢業學生的學習心得分享發表，也有靜態成果展示和精彩熱鬧的闖關活動。

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7個益智闖關遊戲由資優班學生擔任關主，關卡設計有趣，有「一氣呵成」、「優」遊「碘」點名、「一柱擎天」、「圖案變變變」、「猜猜我是誰」、「蛇舞足蹈」及「五燈猜猜樂」，不僅考驗學生們的智慧與合作精神，還能增進彼此互動與交流。

校長林良駿表示，鹽水國小資優資源班教學課程多元，重視培育學生獨立思考、創造發明與團隊合作，不僅強化學生個別化引導，亦重視中、高年級的混齡互動，更以家族來規劃課程活動，培養學生領導才能，同時積極推動科學教育，參與科學展覽與獨立研究競賽獲獎無數，今年更榮獲全國科展生活應用第二名殊榮。

此外，教師每學年不只自編班級護照，記錄學生資優學習歷程，更能依學生學習需求，自編教材與自製教具，連續蟬聯多次台南市資優教育評鑑優等最高榮譽的肯定。

林良駿說，學校將持續重視資優生的培養，提供多元化的學習環境，期望讓每位資優生都能在自己的特長上發光發熱。

台南鹽水國小資優班今天（15日）推出遊戲闖關活動，吸引學生挑戰。（學校提供）

台南鹽水國小資優班今天（15日）推出遊戲闖關活動，吸引學生挑戰。（學校提供）

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