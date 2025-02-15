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    軍營變警辦？台南永康砲校搬遷後 傳出市刑大也有意進駐

    永康砲校將遷至關廟新的湯山營區，原址除了會由公所搬入之外，傳出市刑大也有進駐。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校將遷至關廟新的湯山營區，原址除了會由公所搬入之外，傳出市刑大也有進駐。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/15 13:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國防部投入逾96億元在台南打造的關廟新砲校已經完工，下半年可望開始搬遷，永康舊砲校的現地利用，各界矚目，除了確定有公所移駐之外，傳出市刑大也相中該處，計畫興建隊部，軍營變警辦，成為話題。

    對於遷往永康砲校的傳聞，市警局回應，目前仍在評估中，尚未定案；因應台南發展伴隨的治安需求，已積極著手規劃刑大新駐地，希望搬至更適宜的位置。

    關廟新砲校的行政教學區、公共設施區、生態保育區，以及訓練區等4大使用區，還有3處訓練場、2處觀測所與1處砲陣地等建築物都於上個月下旬完工，市長黃偉哲週一也前往視察，宣示軍方搬遷的期程。

    軍方也提到，新建的湯山營區，廠商已報竣工，若驗收、點交順利，可望在下半年展開搬遷作業，陸續由永康移往關廟。

    軍方強調，屆時會依照搬遷管制節點進行相關作業，將根據執行現況儘速完成；至於永康舊砲校的新規劃，由市府處理。

    舊砲校的開發面積逾83公頃，確定永康區公所會進駐，搬至現由教官組使用的電訓大樓，由於屋齡超過20年，市府計畫斥資翻修，已在基本設計階段，即將送審。

    永康區長李皇興指出，審查後，則會進入細部設計，初估翻修經費約1.5億元，包含內部的設備擴充、電梯裝置，並要通過消防安檢，取得建物使用執照等，預計2027年搬入。

    李皇興說，屆時本所的第1、2辦公處都將一起搬至砲校的電訓大樓，而原駐在社教中心與納骨堂的人員，則沒有變動。

    李皇興表示，在本所的職員已超過150人，現址辦公空間嚴重不足，未來搬至砲校的電訓大樓後，場域較為舒適，可為鄉親提供更好的服務品質。

    永康區公所將進駐砲校的電訓大樓。（永康區公所提供）

    永康區公所將進駐砲校的電訓大樓。（永康區公所提供）

    永康區公所現有空間不足，未來將搬至砲校的電訓大樓。（永康區公所提供）

    永康區公所現有空間不足，未來將搬至砲校的電訓大樓。（永康區公所提供）

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