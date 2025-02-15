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    新北環保局查獲五股疏洪道堤防工地遭非法掩埋廢棄物

    新北市環保局稽查員在五股疏洪道現場查獲有非法掩埋廢棄物情形。（新北市環保局提供）

    新北市環保局稽查員在五股疏洪道現場查獲有非法掩埋廢棄物情形。（新北市環保局提供）

    2025/02/15 13:12

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局14日獲報有人在五股區二重疏洪道左岸違法掩埋廢棄物，稽查人員到場只見掩埋物事證，將報請檢警循線追查行為人；現場另發現安倉營造承攬水利局二重疏洪道左岸加高工程，未依法申請土石清運，違反廢棄物清理法，最高可處300萬元罰鍰。

    環保局表示，14日接獲通報，五股二重疏洪道附近疑似有非法偷埋廢棄物情事，經派員前往稽查，於現場查獲有非法掩埋廢棄物情事，將調閱監視器釐清進出車輛及行為人，將依廢棄物清理法移請檢察機關偵辦。

    環保局表示，現場位於五股區成泰路一段98巷，為安倉營造承攬新北市水利局二重疏洪道左岸加高工程，經查安倉營運在場清運土石，未事先依法申請許可，已違反廢棄物清理法，環保局已依法告發，最高可處300萬元罰鍰，至於在安倉營造工地違法傾倒廢棄物的行為人，與營造公司間有無連帶關係，將列為查證重點。

    水利局表示，二重疏洪道左岸加高工程，施作範圍全長約為4公里，施工期間會將原本的疏洪道拆除後再新建較高的土堤及防洪牆，工程施作所產生混擬土塊及瀝青之營建剩餘土石方，會至工程結束後再將其清除，承包工程的業者違規，後續將依工程契約規定，開罰12至14萬元，針對工程監造單位開罰2萬元。

    環保局表示，五股以往長期被當成廢棄物傾倒地點，市府大力整頓才翻轉為五股夏綠地，這次再接獲陳情，五股區有非法掩埋廢棄物情事，環保局會全力查辦，避免非法業者死灰復燃。

    五股疏洪道左岸遭非法掩埋廢棄物，環保局追查行為人。（新北市環保局提供）

    五股疏洪道左岸遭非法掩埋廢棄物，環保局追查行為人。（新北市環保局提供）

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