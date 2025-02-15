網友揪團到新竹棒球場「廢墟探險」 市府：擅闖恐涉毀損罪

有網友在網路社群揪團要到新竹棒球場廢墟外集合拍照，市府表示，若擅闖封閉公共設施恐涉毀損罪。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/15 12:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕世界棒球經典賽資格賽下週在台北大巨蛋開打，台灣棒球英雄將從21日起連打3場，但有新竹網友在網路社群《新竹大小事》發起明天（16日）下午3點到新竹市立棒球場外揪團拍照，希望新竹棒球場趕緊開放，此舉引發網友議論與留言。市府表示，市立棒球場目前屬封閉公共設施，若民眾擅闖，恐涉毀損罪。

網友的發文內容為：「資格賽都要開打了，新竹棒球場依然廢墟一樣。歡迎新竹球迷本週日下午3點到新竹球場外面廢墟探險，非任何官方或政治組織，純屬好玩，沒有任何政治色彩，不管藍綠白，只要球場回來」，並強調歡迎攜帶穿著六隊應援物到場，但建議探險家們從外面觀察廢墟內部情況，並稱此次全程自由活動，如果想要一起拍照，可在下午3點半在正門口集合。

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新竹市府教育處表示，因新竹地方法院於113年4月2日裁定棒球場證據保全至今已11個月，台灣省結構技師公會迄今尚未就結構安全提出鑑定報告，目前仍無法開放。有關民眾在網路揪團至新竹棒球場探險，請民眾考量自身安全及尊重政府機關管理規範，勿擅自進入，以免造成自身生命財產損害。

警察局呼籲，民眾擅闖封閉之公眾設施，恐有違反刑法第354條毀損罪之虞，請民眾保持理性，勿因一時興起以身試法。

新竹市立棒球場2022年7月底重建後啟用，但打了2場職棒賽事，就因場地等相關問題關閉，雖前市府有進行相關改善工程，但2022年底，當選新竹市長的高虹安上任後，宣稱棒球場有大秘寶，於是展開多次開挖工程，市府原打算進行相關覆土移除及排水和草皮改善工程，但至今2年多，新竹市府依然無法進場進行任何棒球場改善工程，而棒球場也因高虹安市府多次開挖及封閉地下停車場，球場僅做日常養護，曾被附近居民多次拍到已長滿雜草。

有網友在網路社群揪團要到新竹棒球場廢墟外集合拍照，市府表示，若擅闖封閉公共設施恐涉毀損罪。（資料照，記者洪美秀攝）

有網友在網路社群揪團要到新竹棒球場廢墟外集合拍照。（照片取自網路社群貼文）

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