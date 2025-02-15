0121地震賑災不間斷 南市綠營民代辦義賣募善款

民進黨議員郭鴻儀舉辦服飾義賣活動，不計成本，所得全數捐助「0121地震」的賑災之用。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/15 13:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔在上個月21日發生地震，台南的楠西、玉井、東山等區建物受損嚴重，各界援助持續，民進黨市議員郭鴻儀今天也舉辦品牌服飾義賣活動，不計成本，所得全數做為賑災之用，鄉親熱情相挺。

這場主題為「攜手重建‧守護台南」的感恩義賣活動，在郭鴻儀與立委林俊憲聯合服務處舉行，上午9點展開，民眾陸續湧至，買衣服、做公益，氣氛熱烈。

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郭鴻儀表示，0121地震重創台南山區無數家庭，住所毀損，生活也受到影響，為協助災民度過艱難時刻，並加速重建，早日恢復正常，因此媒合在地企業人士與慈善團體，一起舉辦義賣活動。

郭鴻儀提到，新春期間，民眾喜歡選購衣物，特地引進品牌服飾，收益將全數捐贈給台南市社會救助金專戶，做為0121地震的善款，他與林俊憲都希望能藉此拋磚引玉，各界能有更多資源一起投入賑災。

活動由台南市友儀社會關懷協進會主辦與郭鴻儀幸福工作坊合辦，匯集新豐區在地企業捐助的物資，辦理為期4天的愛心義賣。

民進黨議員郭鴻儀舉辦服飾義賣活動，不計成本，所得全數捐助「0121地震」的賑災之用。（記者吳俊鋒攝）

民進黨議員郭鴻儀（右2）舉辦服飾義賣活動，幫助地震受災戶。（記者吳俊鋒攝）

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