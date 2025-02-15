出養遇波折終迎幸福 屏東家扶寄養童凱凱踏上赴瑞典之路

凱凱（右一）赴瑞典前，寄養媽媽杜淑蕙（中）和家人及社工為他獻上祝福。（屏東家扶中心提供）

2025/02/15 12:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東家扶中心4歲寄養童凱凱從出生便經歷人生的波折，但在寄養家庭的溫暖守護下，他終於迎來了屬於自己的幸福歸屬遠赴瑞典，成為安德森夫婦的孩子，開啟人生的新篇章。

凱凱（化名）自出生後，因原生家庭無力扶養，被屏東縣政府安置於屏東家扶寄養家庭。初生健檢時，他被診斷出甲狀腺疾病，需要長期藥物治療與定期醫療檢查，對照顧寄養童已有豐富經驗的蔡振興、杜淑蕙夫婦來說，依然是挑戰，但他們毫不猶豫接下這份責任。4年來，他們定期帶著凱凱往返高雄醫學院追蹤病況，每月至少一至兩次，往返50公里的路程早已數不清次數。雖然過程辛苦，夫妻倆始終無怨無悔，只希望凱凱能夠健康快樂成長。

請繼續往下閱讀...

然而凱凱出養之路並不平坦，1歲時曾有過一次國內收養機會，卻在經歷6個月試養期後，因收養家庭無法適應他的健康狀況與生活需求而不得不退養。這樣的變故對於年幼的凱凱來說無疑是一場打擊，即使他年紀尚小，仍難以避免環境變動帶來的依附創傷。

為了讓他重新獲得安全感，屏東家扶決定讓他回到蔡振興、杜淑蕙夫婦身邊。凱凱剛回來時變得害怕與人建立關係，缺乏安全感，夫妻倆花了很長時間陪伴與安撫，才讓他重新敞開心房，重拾對世界的信任。

在屏東縣政府與善牧基金會的努力下，3歲的凱凱終於成功媒合到瑞典的收養家庭─安德森夫婦。他們得知凱凱的健康狀況後，沒有怯步，積極學習有關甲狀腺疾病的相關知識，並承諾提供他所需的醫療與情感支持。

在等待收養的過程中，凱凱又罹患川崎氏症，必須住院治療1週，消息傳到遠在瑞典的安德森夫婦耳裡，他們既心疼又擔憂，頻頻透過視訊關心，希望能盡快來到台灣，親自給予凱凱陪伴與安慰。

終於在所有法律程序完成後，安德森夫婦飛越千里來到台灣。當他們首次與凱凱見面時，彷彿久別重逢的親人，凱凱毫不遲疑地奔向他們，緊緊擁抱，現場氣氛溫馨動人。收養交接時，蔡振興、杜淑蕙夫婦仔細地向安德森夫婦交付凱凱的所有物品，其中包括一個對凱凱意義深遠的相片抱枕。

寄養爸媽告訴凱凱：「如果未來在瑞典想念台灣的家，就抱著這個枕頭，感覺我們一直都在你身邊。」這番話讓在場所有人感動不已。

凱凱已於1月底踏上赴瑞典之路，即便生命充滿挑戰，在寄養家庭的溫暖照顧下，在安德森夫婦的愛心接納下，終於找到他的家，迎向充滿希望的未來。

收養媽媽與凱凱。（屏東家扶中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法