真心陪伴孩子「永不放棄」 體育教練林漢森獲選教育典範人物

林漢森指導身障選手練習鏢槍。（教育部提供）

2025/02/15 12:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕體育教練林漢森不只訓練選手，還扮演老師、復健師與心理輔導師等角色，不論遇到受傷、比賽失利，或是訓練過程中的瓶頸，林漢森一直秉持著真心陪伴、教學相長的理念，鼓勵選手堅持到底，永不放棄，成為選手最堅強的後盾，也讓他拿下師鐸獎，獲教育部選為教育典範人物。

林漢森在台南市立金城國中擔任專練教練長達30幾年，指導選手無數，他認為，指導學生越多，自己反而會越進步，「當教練以後，鉛球可以推得比當選手時更遠，就是持續教學的緣故」。而對同學的訓練就是「真心陪伴」，並傳授他們運動員的精神，他表示，「對於運動選手來說，賽道的方程式：堅持到底，永不放棄。」

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這些信念可以同時運用在比賽訓練及生活上。如亞運鉛球國手馬皓瑋，國中時在鉛球訓練上遇到瓶頸，林漢森就教導他改用旋轉方式投擲以後，短短半年內進步神速，在全中運拿到冠軍。學生阿勇當初練撐竿跳時，不慎摔落坑內，林漢森二話不說，一把背起阿勇，衝向隔壁的慈濟醫院，每天慢慢扶著阿勇練習走路，從走到跑，日復一日，阿勇終於能在操場上運動，最後並在國際田徑賽中達標。

又有一次，林漢森親手提攜的競走女選手在比賽中犯規，無緣參加全中運，林漢森每天早上陪她競走，並對於選手錯誤行為，一一當場指正，協助她從跌倒處再站起來；還有另一位學生是當今聽障奧運會的標槍紀錄保持人，一次，林漢森要求這位同學在校慶運動會上代表全體學生宣誓，同學一開始非常抗拒，林漢森便鼓勵她「妳有一雙美麗的耳朵，一定可以做得到」，終於促使她突破自我。

林漢森強調，「你要擁有一顆想要的心，才會堅持到底」，因此執教38年來，林漢森從不會為了讓選手得到高分而去加強重訓，而是去增進他們的技巧。他認為選手的真正目標不是要去贏得金牌，或是取得多麽亮眼的成績，而是永不放棄的精神。得到金牌固然喜悅，但選手真正要超越的是不是別人，而是自己。

林漢森去年以專任教練的身分取得師鐸獎後，內心百感交集，對於專任教練這樣一個特殊的角色也能得到師鐸獎，他感到非常欣慰，也希望能讓外界能有更多人注意到專任教練的角色，瞭解在教育崗位上，還有這樣一群教練在為學生默默付出，為孩子創造良好的學習環境，陪伴訓練走向人生的光明坦途。

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