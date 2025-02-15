為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    真心陪伴孩子「永不放棄」 體育教練林漢森獲選教育典範人物

    林漢森指導身障選手練習鏢槍。（教育部提供）

    林漢森指導身障選手練習鏢槍。（教育部提供）

    2025/02/15 12:44

    〔記者楊綿傑／台北報導〕體育教練林漢森不只訓練選手，還扮演老師、復健師與心理輔導師等角色，不論遇到受傷、比賽失利，或是訓練過程中的瓶頸，林漢森一直秉持著真心陪伴、教學相長的理念，鼓勵選手堅持到底，永不放棄，成為選手最堅強的後盾，也讓他拿下師鐸獎，獲教育部選為教育典範人物。

    林漢森在台南市立金城國中擔任專練教練長達30幾年，指導選手無數，他認為，指導學生越多，自己反而會越進步，「當教練以後，鉛球可以推得比當選手時更遠，就是持續教學的緣故」。而對同學的訓練就是「真心陪伴」，並傳授他們運動員的精神，他表示，「對於運動選手來說，賽道的方程式：堅持到底，永不放棄。」

    這些信念可以同時運用在比賽訓練及生活上。如亞運鉛球國手馬皓瑋，國中時在鉛球訓練上遇到瓶頸，林漢森就教導他改用旋轉方式投擲以後，短短半年內進步神速，在全中運拿到冠軍。學生阿勇當初練撐竿跳時，不慎摔落坑內，林漢森二話不說，一把背起阿勇，衝向隔壁的慈濟醫院，每天慢慢扶著阿勇練習走路，從走到跑，日復一日，阿勇終於能在操場上運動，最後並在國際田徑賽中達標。

    又有一次，林漢森親手提攜的競走女選手在比賽中犯規，無緣參加全中運，林漢森每天早上陪她競走，並對於選手錯誤行為，一一當場指正，協助她從跌倒處再站起來；還有另一位學生是當今聽障奧運會的標槍紀錄保持人，一次，林漢森要求這位同學在校慶運動會上代表全體學生宣誓，同學一開始非常抗拒，林漢森便鼓勵她「妳有一雙美麗的耳朵，一定可以做得到」，終於促使她突破自我。

    林漢森強調，「你要擁有一顆想要的心，才會堅持到底」，因此執教38年來，林漢森從不會為了讓選手得到高分而去加強重訓，而是去增進他們的技巧。他認為選手的真正目標不是要去贏得金牌，或是取得多麽亮眼的成績，而是永不放棄的精神。得到金牌固然喜悅，但選手真正要超越的是不是別人，而是自己。

    林漢森去年以專任教練的身分取得師鐸獎後，內心百感交集，對於專任教練這樣一個特殊的角色也能得到師鐸獎，他感到非常欣慰，也希望能讓外界能有更多人注意到專任教練的角色，瞭解在教育崗位上，還有這樣一群教練在為學生默默付出，為孩子創造良好的學習環境，陪伴訓練走向人生的光明坦途。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播