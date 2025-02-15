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    拉阿魯哇族「聖貝祭」3/1登場 今在蓮池潭畔推廣桃源農特產

    拉阿魯哇族傳統祭儀「聖貝祭」，今天在蓮池潭畔也看得到。（記者葛祐豪攝）

    拉阿魯哇族傳統祭儀「聖貝祭」，今天在蓮池潭畔也看得到。（記者葛祐豪攝）

    2025/02/15 12:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕人口僅477人的拉阿魯哇族，今年的傳統祭儀「聖貝祭」將於3月1日、2日在高雄市桃源區舉行，桃源區公所今天（15日）選在蓮池潭畔，舉辦宣傳活動，邀請耆老先表演「聖貝祭」，並推廣桃源區的高山農特產品。

    拉阿魯哇族主要分佈於高雄市桃源區，向內政部申報族群人口約477人，傳統語言為拉阿魯哇語，但通用語是布農語，以往被政府官方錯誤歸類為鄒族的一支，和卡那卡那富族合稱「南鄒」；政府於2014年承認其為台灣原住民族的第15族。

    拉阿魯哇族最重要的祭儀是聖貝祭（Miatungusu），高雄市桃源區長杜司偉表示，今年活動將於3月1日、2日在桃源區桃源高中里美蘭部落及桃源里四社部落舉行。根據族人傳說，拉阿魯哇族的祖先在離開「日出之地 Hlasunga」時，獲得小矮人（Kavurua）贈與12顆聖貝（Takiiaru），並囑咐族人每年舉行祭典供奉，聖貝象徵勇猛、狩獵、健康、平安與豐收，族人透過祭典向祖靈祈求族群的繁榮與庇佑。

    杜司偉指出，今年的聖貝祭首日當晚，將舉辦族語音樂晚會，透過音樂展現族語文化之美；3月2日則在桃源里美蘭部落舉辦全族語聖貝祭，完整重現傳統祭儀。

    今天的活動也預告，布農族文化祭儀將於5月至6月舉辦，這場文化盛事將重現布農族的歲時祭典。布農族以小米種植為核心，族人每年會圍成圓圈，吟唱「祈禱小米豐收歌，這首獨特的八部合音聞名國際，被譽為世界級珍貴音樂文化資產，文化祭儀中也將呈現狩獵祭、祈雨祭、射耳祭等傳統儀式。

    今天活動現場同步推廣桃源區特色農產，包括金煌芒果、青梅、紅肉李、愛玉、咖啡與原生山茶等優質高山農產品，吸引不少到蓮池潭龍虎塔觀光的日、韓觀光客選購。

    拉阿魯哇族青年帶來傳統舞蹈。（記者葛祐豪攝）

    拉阿魯哇族青年帶來傳統舞蹈。（記者葛祐豪攝）

    愛玉是高雄桃源區知名的特色農產。（記者葛祐豪攝）

    愛玉是高雄桃源區知名的特色農產。（記者葛祐豪攝）

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