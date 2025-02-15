演算法停修率看108課綱學生能力？清大：尚無數據將持續關注

清大表示，目前尚無法觀察到108課綱學生在演算法科目的停修情況，以現有資訊尚難判斷108課綱對電資領域學習的影響，校方未來會持續關注此議題。（資料照）

2025/02/15 13:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕有學者舉大學演算法課程停修比例高為例，似反映出108課綱學生數理能力下降的情況，不過各頂大情況不一，清大校方則表示，停修在學校是普遍現象，不過108首屆學生尚未修習到演算法科目，校方將會持續關注相關議題。

對於108課綱前後學生表現多有討論，如陽明交大就認為，從演算法科目現有停修率、不及格率，無法明顯看出新舊課綱學生有太大差別；至於成大則分析不同重要理工科目，發現整體而言108課綱後學生表示更佳，但在工學院則呈現M型化趨勢；清大則有教師觀察到理工科目停修率變高的情況，但認為無法完全連結108課綱。

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清大教務長巫勇賢說明，停修是指同學修課至學期中之後，發現興趣不合或能力不夠，就申請取消修習或退選該課程，成績上也會有註記。而其實每年每一門課都有停修的情況，在清華這個狀況也算普遍，因為學校鼓勵同學跨領域探索，所以非電機資工領域的同學都可以修習電資領域課程，因此一定會有一些停修的同學。

若單以演算法課程來說，巫勇賢提到，校方提供給大學部同學修習的演算法課程主要由電資學院開設，並自110學年度起統一於下學期開課，停修情況在110、111、112學年度皆有發生，停修比例分別為8.9%、23.6%和15.7%。

巫勇賢表示，108課綱的首屆學生目前為大三，若要修習演算法課程，113學年度的課程尚未開設，簡而言之，目前尚無法觀察到108課綱學生的停修情況。過去3年停修的學生皆屬舊課綱，因此，以現有資訊尚難判斷108課綱對電資領域學習的影響，校方未來會持續關注此議題。

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