24小時3班持電子鼻偵測 八里污水廠澄清：無飄惡臭

八里污水處理廠自2023年起，每天24小時分3班派員手持電子鼻設備在廠區周邊巡檢偵測，結果顯示皆無異常，廠方表示，已無飄散惡臭情形。（台北市衛工處八里污水廠提供）

2025/02/15 12:04

〔記者何玉華／台北報導〕目前尚由台北市代操作未完成移交的新北新北八里污水處理廠，被指設備老舊，時常飄散異味，八里污水處理廠今（15）表示，今年已辦理第5期設備更新工程，對設備妥善率及異味防治有顯著成效，且自2023年起，每天24小時分3班派員手持電子鼻設備在廠區周邊巡檢偵測，結果顯示皆無異常，已無飄散惡臭情形。

新北市政府14日辦理八里區區政座談會，有里長在會中表示，八里污水處理廠設備老舊，時常飄散異味，影響周遭市民的居住品質。八里污水處理廠長陳長佑今天表示，整廠設備妥善率已提升至95%以上，排放水質均符合國家環保標準，近年已無飄散惡臭情形，農曆年節為敦親睦鄰辦理廠區綠美化，在周邊種植65株九重葛，後續會加強與當地里長及社區溝通，邀請參訪廠區，以了解污水處理廠近年努力與改善的成果。

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陳長佑表示，八里廠自1998年7月1日通水啟用後，由台北市政府代管迄今，目前每日處理大台北地區民眾約130萬噸的生活污水，部分設備已使用超過20餘年，衛工處陸續分期辦理各項設備更新工程，2023年已完成第4期工程，今年進入第5期工程，對整廠設備妥善率及異味防治皆有顯著成效；且近5年來評鑑成績均達甲等以上，2023年還獲得中央國土署全國污水處理廠評鑑的大型廠唯一優等佳績。

陳長佑說明，除了辦理設備更新工程，2022年新設完成污泥乾燥系統，將污泥含水率由80%降至30%以下，大幅降低污泥重量，避免暫置場內產生異味的風險，且於各處理單元設置除臭設備，加裝24小時定時自動噴灑的生物除臭系統，今年進一步設置密閉式篩渣暫置場所，有效防範異味逸散。

他特別提到，為即時掌握廠區異味防治成效，自2023年起每天24小時分3班派員手持電子鼻設備，在廠區周邊巡檢偵測，結果顯示皆無異常，實已無飄散惡臭情形。

台北市衛生下水道工程處八里污水處理廠為防治臭味溢散，廠內設有相關防制除臭設備。（台北市衛工處八里污水廠提供）

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