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    桃園1895乙未保台紀念公園浪滿整晚 假日可逛市集、看表演

    桃園市平鎮區燈會情人節主題音樂會，情侶佳偶浪漫求婚。（桃園市政府提供）

    桃園市平鎮區燈會情人節主題音樂會，情侶佳偶浪漫求婚。（桃園市政府提供）

    2025/02/15 12:00

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕「台灣燈會在桃園─平鎮區燈會情人節主題音樂會」昨晚在1895乙未保台紀念公園浪漫舉行，平鎮區公所指出，盼藉此次音樂會，讓市民在浪漫的燈光與音樂中，感受愛情的力量，並鼓勵大家在情人節，對家人、親人表達愛與關懷；至2月23日前，也規劃市集、表演等多元活動，歡迎市民朋友一同參與。

    桃園市副市長王明鉅於活動現場見證佳偶的浪漫求婚時刻，他提到，自己當年求婚雖不及如此浪漫，但同樣充滿真摯情意。他也提醒，情人節不僅是未婚情侶的專屬，更是已婚伴侶表達愛意的好時機，無論是已找到理想伴侶，還是正在尋找摯愛的人，都能盡情享受情人節的浪漫氛圍。

    平鎮區公所表示，音樂會前，活動邀請市民朋友線上留言「愛的小語」，融入光雕設計投影呈現，為情人節主題音樂會活動更添溫馨氛圍；平鎮區燈會以愛與團圓為核心，結合「平安樹」主題，透過動畫投影、高空光束、共創燈組、藝術光廊及染色牆面等光雕元素，營造獨特燈區風情，自2月12日展出以來，已吸引數千人觀賞，燈光秀每日晚上6點至9點每半小時展演一次，假日規劃市集、表演等多元活動，展期至2月23日。

    平鎮區燈會情人節主題音樂會，歌手米非與觀眾互動。（桃園市政府提供）

    平鎮區燈會情人節主題音樂會，歌手米非與觀眾互動。（桃園市政府提供）

    活動邀請市民朋友線上留言「愛的小語」，融入光雕設計投影呈現。（桃園市政府提供）

    活動邀請市民朋友線上留言「愛的小語」，融入光雕設計投影呈現。（桃園市政府提供）

    平鎮區燈會情人節主題音樂會昨晚在1895乙未保台紀念公園浪漫舉行。（桃園市政府提供）

    平鎮區燈會情人節主題音樂會昨晚在1895乙未保台紀念公園浪漫舉行。（桃園市政府提供）

    桃園市副市長王明鉅（左）說，情人節不僅是未婚情侶的專屬，更是已婚伴侶表達愛意的好時機。（桃園市政府提供）

    桃園市副市長王明鉅（左）說，情人節不僅是未婚情侶的專屬，更是已婚伴侶表達愛意的好時機。（桃園市政府提供）

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