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    知名連鎖木瓜牛奶店被爆用發霉爛木瓜！員工曝主管教「爛了切掉就好」

    可以看到整顆木瓜有許多發黑的部位、影片中的持刀者甚至將口鼻直接湊在木瓜上聞味道。（圖擷取自爆料公社）

    可以看到整顆木瓜有許多發黑的部位、影片中的持刀者甚至將口鼻直接湊在木瓜上聞味道。（圖擷取自爆料公社）

    2025/02/15 12:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕木瓜牛奶是許多人喜愛的飲品之一，有1位自稱是某間連鎖店資深老員工今日在臉書社團爆料指出，他待過的某幾間分店每到夏天都一定會有木瓜發霉腐爛，他將問題回報後，執行長卻要各店把這些木瓜發霉、爛掉的部位去掉，接著繼續賣給客人喝，該員工將群組對話截圖後PO出，許多網友們看到貼文後直呼「真是太沒良心了！」

    該名資深老員工在臉書社團「爆料公社」PO出影片，影片中可以看到，有人拿著一顆表面發霉爛掉的木瓜，拿木瓜者說「來，我在機場店跟大家講，如何木瓜放到爛掉或熟掉的時候，不能丟掉喔，來！看我怎麼弄，頭尾削好之後，先用這個削（削皮刀），左手拿木瓜右手拿刨刀，注意喔，這個要削深一點，一直削，如果不能削就用割的，薄薄的割，不是整顆丟掉喔，發霉的地方把它割掉，不是整顆丟喔，這都是錢喔。」

    切木瓜的人繼續說「一邊削一邊聞有沒有壞，沒有壞，正常啊，看起來是有點發霉，我這樣刮掉OK啊，沒問題啊，木瓜沒問題不能整顆丟，這都是錢喔，不是發霉就整顆丟，你要聞，沒問題就繼續用啊，發霉對不對！這不能丟，注意！我薄薄割掉，發霉地方割掉就好啦，如果是臭掉，假設臭一半、1/3就切掉，另一半好的啊，整顆木瓜一顆100多塊，你這樣丟，沒有這樣丟的啦。」

    爆料者表示，木瓜發霉爛了還是一樣要削給客人喝，叫來的木瓜是好的，但店家一次都會叫好幾箱，夏天的時候，木瓜一定會有發霉跟爛，但這些發霉發爛的木瓜不會丟掉，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝。

    爆料者指出，她經常會去很多分店支援，台北信義區某8百貨，內湖某美百貨，台北轉運某站百貨，桃園機場某二航廈，林口某醫院，這幾家是心裏非常非常黑的名單店，尤其是林口某醫院，來喝的都是病人，有可能會喝到發霉發爛的木瓜，衛生局不要去查了，發霉發爛的木瓜上班來就先削完了，來查也查不到。

    爆料者續指，她不知道會不會被告，但食安問題太嚴重了，她發的圖片是不會做假，講的那些店不一定會喝到發霉發爛的木瓜，但是也會有機會喝到，影片中的影片拍攝店在桃園機場店，因為影片中有提到店名，她有跟衛生局檢舉過，爛木瓜當天上班就會被削掉了，所以衛生局去查，一定看不到的，查不到的。

    網友看到貼文後紛紛留言「以為連鎖的都比較顧食安，看樣子我想錯了，列入黑名單」、「自己在吃稍微有一個地方發霉了就整顆丟掉了，何況表皮全部都是黴菌喝下去還得了」、「我的天哪！有夠無良」。

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