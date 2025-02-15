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    一朵只要10元！雲林八旬夫婦守護玫瑰花園30年 開放民眾自己採

    陳林三枝與其先生林等昌經營玫瑰花園近30年，開放以一朵10元價格讓民眾自助採摘。（記者李文德攝）

    陳林三枝與其先生林等昌經營玫瑰花園近30年，開放以一朵10元價格讓民眾自助採摘。（記者李文德攝）

    2025/02/15 12:01

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮惠來里有一處玫瑰花園，由80多歲林等昌、林陳三枝夫婦種植近30年，因年事已高開放讓民眾「自助剪採」超過20年，因一朵玫瑰花10元的高CP值，至今吸引不少民眾前往採摘。林陳三枝表示，雖然現種植成本已增加不少，民眾來這裡不一定要採花，拍照打卡都免費，分享的喜悅大於收入。

    此處玫瑰花園位於惠來厝東光寮，佔地約0.2公頃，87歲的花園男主人林等昌原是大型車輛司機、82歲的女主人林陳三枝原在工廠工作。

    林陳三枝表示，由於結褵已久，29年前先生心想未曾送過她一朵花，恰好當時當地產銷班不少農民種植花卉，因此先生便突發奇想，送給她一整園的玫瑰花，令她感受到滿滿的浪漫及感動，此後也開始他們的花卉人生。

    林陳三枝說，當時對於種花一竅不通，開始參觀別人的花園，不斷向種花的友人詢問，漸漸習得如何種植玫瑰花的技巧，不過種植約2至3年後，年事已高已無力再從事繁縟的農務工作，在子女建議下，開始開放讓民眾剪取，採取自助式經營模式，讓民眾自由入內。

    林等昌說，從一開始一朵花2至3元，到現在一朵10元已維持近10年，雖然現在種植花卉的成本越來越高，像是肥料一包要好幾百元，但為了分享種植花卉的「愛與喜悅」，寧願不將成本反映在價格上，大家開心就好。

    林陳三枝表示，0.2公頃的花園種植了數十種玫瑰品項，民眾來參觀拍照打卡也沒關係，喜歡再採花也不要緊，希望帶給大家滿滿的快樂。

    已光顧好幾年的顧客表示，現在市面上一朵玫瑰花動輒要數十元，此處一朵10元已久，還可以入內看自己喜歡的花再剪取，CP值非常高。

    陳林三枝與其先生林等昌經營玫瑰花園近30年。（記者李文德攝）

    陳林三枝與其先生林等昌經營玫瑰花園近30年。（記者李文德攝）

    陳林三枝與其先生林等昌經營玫瑰花園近30年，開放以一朵10元，讓民眾自助採摘。（記者李文德攝）

    陳林三枝與其先生林等昌經營玫瑰花園近30年，開放以一朵10元，讓民眾自助採摘。（記者李文德攝）

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