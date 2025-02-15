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    總統府暫停假日開放參觀 遊客撲空大呼「殘念」

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    2025/02/15 11:37

    〔記者劉信德／台北報導〕總統府日前宣布暫停每月假日開放參觀，今日是暫停開放措施實施後的第一個假日，一早就有不少專程前來參觀的遊客撲空，在告示牌前駐足許久，「九點多了怎麼還沒開門？」、「怎麼臨時不開放？」

    原本遊客入口的三號門電捲閘門未開，並設置醒目的黃色車阻，遊客七嘴八舌的討論該怎麼辦，最後決定前往龍山寺參觀。

    一對來自日本的遊客，看著中英文告示研究多時，還搭配手機查閱參觀資訊，在得知臨時暫停開放的訊息後，直呼「殘念」，轉往另外景點繼續行程。

    原訂每月假日參觀日開放參觀的總統府在三號門前貼出中英文告示，「為本府業務考量，自114年2月15日起，暫停每月假日參觀活動，重新開放情形將另行公告」。

    總統府表示，為因應立法院審議114年度預算刪凍結果，考量整體政務及業務基本維運，自民國114年2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。至於後續平日開放是否縮減，及未來是否重新啟動假日開放，則將審慎評估辦理及公告。

    總統府指出，總統府業務費被刪減13%，並凍結70%；其中，被刪凍的預算包括水電費、開放參觀、志工交通及誤餐費、警衛人員勤務費等，已大幅影響總統府開放參觀所需開支。

    原本遊客入口的三號門電捲閘門未開，並設置醒目的黃色車阻。（記者劉信德攝）

    原本遊客入口的三號門電捲閘門未開，並設置醒目的黃色車阻。（記者劉信德攝）

    原本遊客入口的三號門電捲閘門未開，並設置醒目的黃色車阻。（記者劉信德攝）

    原本遊客入口的三號門電捲閘門未開，並設置醒目的黃色車阻。（記者劉信德攝）

    專程前來參觀的遊客撲空，在告示牌前駐足許久。（記者劉信德攝）

    專程前來參觀的遊客撲空，在告示牌前駐足許久。（記者劉信德攝）

    專程前來參觀的遊客撲空，在告示牌前駐足許久。（記者劉信德攝）

    專程前來參觀的遊客撲空，在告示牌前駐足許久。（記者劉信德攝）

    總統府在三號門前貼出中英文告示，「為本府業務考量，自114年2月15日起，暫停每月假日參觀活動，重新開放情形將另行公告」。（記者劉信德攝）

    總統府在三號門前貼出中英文告示，「為本府業務考量，自114年2月15日起，暫停每月假日參觀活動，重新開放情形將另行公告」。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

    原訂今日開放參觀的總統府，因業務考量暫停開放參觀。（記者劉信德攝）

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