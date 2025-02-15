大S樹葬效應議員憂環保葬穴位不足 北市殯葬處：目前無虞

北市陽明山花葬區。（台北市殯葬處提供）

2025/02/15 11:52

〔記者何玉華／台北報導〕藝人大S驟逝，家屬選擇樹葬，讓近年來逐漸受到關注的環保葬再被討論，台北市議員曾獻瑩指出，北市目前花葬區僅剩下5957個穴位，以過去每年平均26%的成長率推估，明年恐將不敷使用，市府應超前部署，以免發生無墓可葬的問題；北市殯葬處處長張世昌表示，新舊樹、花葬區合計可提供2萬8260個穴位循環使用，目前使用無虞，會持續觀察並評估未來可能供需變化，確保服務不中斷。

曾獻瑩指出，根據殯葬處資料，2020年藝人黃鴻升（小鬼）驟逝採花葬，隔年北市花葬人數暴增近50%，近3年花葬人數更是翻倍成長，而大S驟逝受到各界的關注不小，其家人選擇環保葬帶動的效應須提前正視。

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曾獻瑩說，花葬區102年啟用以來，平均下來每年成長率為26%，目前僅剩5957個穴位，若今、明兩年再出現大幅增加的狀況，現有空間勢必無法負荷。根據殯葬處規劃，明年養護期滿預計可釋出約2800個穴位，就算今、明兩年的花葬人數持平跟2024年一樣，2026年仍會有不足的狀況，若無適當擴充計畫，恐將無法滿足未來市民對環保葬的需求。

張世昌表示，北市環保葬區採循環使用，自2003年實施以來，累積至2025年1月底，參與人數已達6萬3000人；因應需求逐年增長，2020年已執行新闢環保葬區計畫、2021年4月啟用富德樹葬區「落羽之丘」8區共提供8000個穴位、陽明山花葬區「臻善園」二期擴增22區共7360個穴位，新舊樹、花葬區合計可提供2萬8260個穴位循環使用，目前使用無虞，會持續觀察並評估未來可能供需變化。

殯葬處補充說，樹、花葬園區均採「分區輪用制」及「循環使用」，為確保環保葬的永續性，骨灰火化後皆須經再研磨，以更小的分子狀態回歸大地；並透過定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土，加速自然分解。各分區滿葬後，即進入養護期約2年，完成養護並經評估後，重新開放使用。

殯葬處表示，未來將持續優化現有園區管理，密切監測使用狀況與養護情形，適時調整管理策略，並參考歷年數據及各項影響因素，進行分析與預估。若經評估結果確認現有環保葬園區不足以因應未來需求，亦將提前啟動新闢園區之選址評估、規劃設計等事宜，以確保本市環保葬服務的永續發展。

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