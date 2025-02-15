澎湖馬公南甲海靈殿鎮殿龜 幸運婦人連擲9杯迎回

馬公南甲海靈殿鎮殿龜，由東衛呂家以九相杯迎回。（記者劉禹慶攝）

2025/02/15 11:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西乞龜元宵盛會一連3天，大部分廟宇結束活動，緊接著就是迎龜活動。位在馬公市區南甲海靈殿66000元鎮殿龜，由居住在東衛的呂寶兒，以9相杯乞得，今（15）日一早擇定吉時，就以鑼鼓大陣仗迎回東衛娘家，明年將加心願歸還76000元。

馬公市南甲海靈殿，俗稱南甲廟、南甲宮，主祀蘇府王爺，與東甲北極殿、北甲北辰宮並稱澎湖媽宮3大甲頭廟（角頭廟）。清代澎湖港灣尚未興建可供大船停泊的碼頭，大船僅能停在海口，物資多仰賴舢舨（時稱「腳船」）接駁運送，瀕臨海灣的南甲居民遂多從事搖櫓舢舨或捕魚等粗活，當地素有「南甲好櫓尾」之名。與「東甲好筆尾」、「北甲好龜粿」互為對應。

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呂寶兒昨（14）日晚間與夫婿、父母及女兒等一行多人，抓住元宵節尾聲遊廟，原本前往海靈殿擲筊澎管處發行的紀念金幣，紀念金幣1次2杯都很難出杯，卻臨時轉個念頭，擲筊鎮殿龜，當時有人以4杯領先，原本呂家抱著試試看的心態，不料卻獲得神明青睞，一路擲筊9杯。

對於成為「天選之人」，呂家都相當高興，並與廟方議定翌日擇吉時迎回，並加心願歸還76000元給廟方，雖然呂寶兒的夫婿從事海產批發網購事業，但呂家不希望發大財，只希望鎮殿龜進駐，能讓體弱多病的女兒，早日恢復健康，並能快快樂樂長大，一語道破父母對於子女的期望。

66000元的海靈殿鎮殿龜，明年加心願歸還76000元。（記者劉禹慶攝）

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