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    永平國小地下停車場施工進度達6成 新北交通局：未挖出惡臭及含毒性廢棄物

    新北市永平國小地下停車場工程進度已達6成，預計明年8月完工。（記者翁聿煌攝）

    新北市永平國小地下停車場工程進度已達6成，預計明年8月完工。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/15 11:48

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府為配合捷運萬大線轉乘，去年元月動工興建永平國小地下停車場，並配合學校師生放暑假，於7月動工開挖地下層，交通局表示，現場未挖出含毒性的廢棄物，同時沒有惡臭產生，一掃反對興建民眾的疑慮，目前工程進行至搭建地下鋼架結構，進度已達6成，預計明年8月完工。

    交通局表示，全案統包工程總經費15.7億元，其中近半為清運地下垃圾，配合捷運萬大線竣工期程，規劃興建地下3層停車場，並與捷運萬大中和線LG05站間以連通道連接，可提供233格小型車停車位及672格機車停車位。

    地方人士指出，當初市府提出要在永平國小興建地下停車場的規劃時，在社區持正反意見雙方多次交鋒，反對者認為增建永平國小地下停車場沒有急迫性需求，且工程在學校運動場施工，期間影響師生體育課及活動空間，更有人指出，操場下方原為舊日永和的垃圾掩埋場，埋放大量垃圾，其中可能有含毒性廢棄物，更擔心開挖發會飄散惡臭味，影響社區及學校。

    交通局為讓學校師長及社區家長安心，動工前先花4百萬元進行37處探勘點鑽探，確保掩埋地下的廢棄物分布及成分，並於暑假期間開挖及搬運，將影響降至最低，開挖後的垃圾量達2萬3134立方公尺，檢測均為家庭垃圾，並未含有毒物質，化解民眾疑慮。

    交通局表示，目前工程進行至搭建地下鋼架結構，進度已達6成，預計明年8月完工，完工時將為永平國小重新整建運動場及部分校舍設施以為回饋。

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