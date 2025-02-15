情人節逾19萬人次搭機捷看台灣燈會 單日運量僅次於今年跨年夜

搭乘桃園機場捷運到台灣燈會賞燈的人數非常多。（桃捷公司提供）

2025/02/15 11:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」吸引許多民眾前往桃園市中壢青埔地區賞燈，桃園大眾捷運股份有限公司統計，桃園機場捷運14日情人節的單日運量達19.2萬人次，僅次於今年的跨年夜，桃捷公司表示，已在A18高鐵桃園站安排人工發售前往桃園國際機場的單程票，並增設行李寄放櫃提供民眾使用，盼讓民眾搭機捷賞燈更便捷。

燈會從7日起試營運，桃捷公司同步推出機捷A14a機場旅館站到A22老街溪站的區間加班車，讓平均班距縮短為7.5分鐘，考量搭乘機捷人數眾多，桃捷公司動員人力進駐車站，引導民眾並提供諮詢服務，其中A18高鐵桃園站還增設人工發售單程票服務，盼讓台灣高鐵乘客轉搭機捷要出國的民眾，行程不致因排隊購票而延誤。

請繼續往下閱讀...

今、明2天的氣候狀況預估都良好，桃園市政府警察局交通警察大隊長李維振呼籲，民眾應多利用大眾運輸工具如高鐵、機捷前往，避免壅塞延誤時間；民眾若要自行駕車前往賞燈，也建議將車輛停放在機捷A16橫山站旁停車場、約3600席，或A20興南站旁停車場、約2500席，免費開放停車時間為每週一到週四的下午1點到深夜11點、每週五到週日的上午9點到深夜12點。

桃園機場捷運A18高鐵桃園站提供人工發售前往桃園國際機場單程票的服務。（桃捷公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法