骨科名醫吳明峯猝逝 兒憶父「看診不限號」不捨病患白跑

骨科名醫吳明峯猝逝，兒子吳俊霆眼中的父親，是真實世界的鋼鐵人。（吳俊霆授權提供）

2025/02/15 10:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯12日因流感併發心肌梗塞猝逝，讓醫界與曾醫治過的病患相當不捨，吳明峯看診生涯，曾創下單日單次達700人次的紀錄，兒子吳俊霆今（15）日在Threads上發文憶念父親，提及吳明峯看診不限號的初心，就是不捨病患大老遠來白跑一趟，是真實世界的鋼鐵人。

吳俊霆指出，從小父親吳明峯就告訴他「人生就是求一個滿足！」父親過著超乎常人的一生，做什麼事情都是全力以赴，只要在他眼前看到，需要幫忙的他都會盡力協助。而病患對父親的形容，則是親切、耐心、溫暖、專業，父親行醫30幾年，日復一日的堅持是「不可以給病人多收一毛錢！」健保能做絕不多收自費，健保可以用最低的、絕不多申報。

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吳明峯過去在高雄市立民生醫院任職骨科主任時，時常看診到深夜，還創造了醫院外香腸攤的「業績奇蹟」，最高紀錄甚至單日看診高達700人，即使後來和董事共同創立中正脊椎骨科醫院，每日仍看診200人。

吳俊霆說，吳明峯看診不限號的初心，是不捨「病人有可能大老遠來，不好意思給人家白跑！」而每日看診200人，其實已是他減半後的數字，以前「正常」是400到500號，後來中正的醫師也都成熟茁壯，替他分憂解勞。

此外，吳明峯雖然醫務工作繁忙，也給家人、朋友最大的關愛與陪伴，吳俊霆說，父親是陽明醫學院第1屆登山社社長、音樂狂也愛拜佛，會帶著家人四處旅遊，教育他欣賞台灣的山水，把他所知的美好帶給家人。

此外，吳明峯也常告訴吳俊霆「錢夠用就好！」以他行醫收入，夠家人過日子，但他對醫療有理想抱負，他到處兼診學習骨科專科醫院，自己構思出中正脊椎骨科醫院，什麼都想給病人最優質的。

這幾年吳明峯為奔波籌建新醫院「左營中正骨科」，即是想往再生醫療與高階健檢方向發展，原本預計暑假開始營運，無奈新院還沒開業，就已先倒下。

吳俊霆表示，會延續父親的理念，繼續完成新醫院的籌設，62歲的父親是真實世界的鋼鐵人，在世的每一天都在行菩薩道，必須奮鬥守護大家到最後一刻，並感傷地說「是時候，讓他好好休息了。」

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