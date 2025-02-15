把握今天好天氣！明日冷氣團南下降溫 北台灣感受明顯

今上午溫度上升後，霧氣有逐漸消散機會，到中午前後整體溫度更為上升，低雲也將有機會散開，預估大部分地方應都能看到陽光，在今日白天這段時間的天氣將是比較穩定的情況。（資料照）

2025/02/15 10:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今上午溫度上升後，霧氣會逐漸消散，天氣風險公司表示，不過局部可能轉為位於低空的雲層，散開速度也會較慢，中午前後整體溫度將更上升，低雲也有機會散開，推測大部分地區將能看到陽光。明天一直到下週二（18日）都是受到大陸冷氣團影響，預估從明天下午開始降溫會較明顯，尤其北台灣的感受相較於其他地方來得顯著許多。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，隨著北邊大陸高壓往日本一帶東移，台灣附近的風向轉為偏東到東南風，冷空氣明顯減弱，大氣條件也變得比較穩定，在近地面大氣環境穩定、風小且濕度高的情況下，夜間溫度較低的時候就容易濕度達飽和而起霧，今天清晨在西半部地區普遍就有濃霧發生的情況，許多地方的能見度不足200公尺，因此氣象署也針對西半部大範圍地方發布了濃霧特報，這在冬末、初春的季節來說是相當常見的現象。

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預估今上午溫度上升後，霧氣有逐漸消散機會，然局部霧區可能轉變為位於低空的雲層，散開速度會比較慢，遮擋陽光露臉，故有些地方可能會感覺天空有些陰霾，不過到中午前後整體溫度更為上升，低雲也將有機會散開，預估大部分地方應都能看到陽光，在今日白天這段時間的天氣將是比較穩定的情況。

到了今晚隨著微弱鋒面的尾端掠過北台灣向東移動，後續大陸冷氣團前緣的東北季風增強南下，新竹以北到東半部地區雲量將會增多，迎風面的北海岸、東北角以及宜蘭、花蓮一帶又會有些零星局部的短暫陣雨出現機會，其他地方則不受影響，仍然維持多雲到晴的天氣型態。值得注意的是，今晚到明天清晨，中南部內陸的局部地區仍可能會有霧發生的機會，還是要注意影響能見度的情況。

明天一直到週二（18日）都是受到大陸冷氣團影響，東北季風較強，不過水氣不是很多，週日到週一（16至17日）在東北季風迎風面的北海岸、東北角、東半部地區有零星局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，週二（18日）水氣稍微增多，迎風面地區降雨可能會變得稍微明顯一些，其他地方仍是以多雲到晴的天氣為主，整體偏向乾冷型態。

下週三、週四（19至20日）冷空氣減弱，風向轉偏東到東南風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，出現起霧的機會又將明顯提高。週五（21日）到週末（22至23日）可能又會有另一波冷空氣南下，同時華南雲雨帶有東移的趨勢，水氣增多，北部、東半部下雨機會提高，不過影響的程度還有待觀察。

溫度方面，今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯，雲量的多寡對於白天溫度的上升影響較大。明天大陸冷氣團南下，預估從明天下午開始降溫會較明顯，尤其北台灣的感受相較於其他地方來得顯著許多，預估北部、東北部明天白天高溫將下降至只剩下18至20度，花東地區高溫也會降到21至23度，中南部受影響的時間會比較慢，影響程度也不是很大，高溫仍然有23至26度。

明晚到下週一（17日）清晨，台中以北到宜蘭空曠地區有10至12度的低溫出現機會，若配合輻射冷卻作用，局部單點可能有10度以下低溫發生的可能性，台中到台南一帶空曠地區也會有11至13度低溫，高屏、花東空曠地區低溫則是在13至15度左右。

週一到週二（17至18日）持續受大陸冷氣團影響，由於偏向乾冷型態，北部、東北部白天高溫大致維持在17至20度左右，花東地區高溫19至21度，有陽光出現的地方溫度就會比較高，中南部地區陽光就比較明顯，白天高溫仍有21至24度，但夜晚清晨溫度較偏低，配合輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭空曠地區有10至12度低溫發生機會，局部單點可能低於10度以下，高屏、花東空曠地區低溫則是在12至14度左右，北灣一整天都比較偏涼，中南部的日夜溫差則是明顯較大。

到了週三（19日）會有回暖的機會，再下一次的降溫預估要等到週末（22至23日），冷空氣影響的程度還有待觀察。

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