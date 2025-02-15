今「暖如春」後變天！ 明起一週冷吱吱

氣象專家指出，明日至下週二、三「大陸冷氣團」持續影響台灣天氣，北台偏冷、中南早晚冷。至於下週五又有另一鋒面掠過，北東將有局部短暫雨，下週六、日又有強冷空氣持續南下，預估比上波略強。（資料照）

2025/02/15 08:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣大多為多雲到晴，高溫有機會上看27度！不過日夜溫差大、仍有機會下探到14度。明日至下週二、三「大陸冷氣團」持續影響台灣天氣，北台偏冷、中南早晚冷。至於下週五又有另一鋒面掠過，北東將有局部短暫雨，下週六、日又有強冷空氣持續南下，預估比上波略強。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受偏東風影響，今日西半部地區大多為多雲到晴的天氣，東半部雲量稍多，有零星短暫小雨。今天白天，環境水氣及雲量均明顯減少，各地高溫可以回升到攝氏23至27度，不過，早晚仍然稍涼，低溫普遍來到14至18度；日夜溫差大，接近8至10度。

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「林老師氣象站」指出，預估明日開始，北方冷空氣將再度南下，強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團等級之間，「又要連續冷上它好幾天」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴朗穩定、白天「暖如春」。明晨至上午、鋒面掠過北部海面，帶來輕微變化；北海岸、東北部雲量稍增，偶有局部短暫雨的機率。預估明日下午起至下週一，各地轉晴朗穩定，不過明入夜氣溫陡降，下週一早晚氣溫低、日夜溫差大，要注意保暖。下週一清晨即有觸及「大陸冷氣團」標準的機率，預計部分平地的最低氣溫將降至10度以下。

吳德榮指出，下週二、三仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷、中南早晚冷，東側水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；要持續注意保暖。

吳德榮表示，下週三白天起至週四冷氣團漸減弱，氣溫回升。下週五另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣南下，氣溫漸降；下週六、日又有強冷空氣持續南下，預估比上波略強，但是否會達「強烈大陸冷氣團」等級，仍有待持續觀察。

「林老師氣象站」指出，預估明日開始，北方冷空氣將再度南下，強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團等級之間，又要連續冷上它好幾天。（圖擷自臉書）

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