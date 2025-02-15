海線第一排燈籠海！天降甘霖出現絕美倒影

彰化線西義安宮所打造的海線第一排燈籠海，秀水攝影愛好者林榮生終於等到下雨，拍下絕美倒影的「燈籠海」。（林榮生提供）

2025/02/15 07:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於等到下雨！彰化線西義安宮擁有全台海景第一排燈籠海美名，秀水攝影愛好者林榮生，苦等老天爺下雨，終於拍到3000顆燈籠在地面積水的倒影照，成就貨真價實的「燈籠海」！

林榮生表示，拍照要天時、地利與人和，他為了拍義安宮的燈籠海，就去了兩次，第一次是在冬日豔陽去拍，場景很美，但他當時就想，如果能夠等到下雨再來，就可以運用地面積水，拍下倒影，將別有一番風味。

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林榮生說，他開始等著老天爺下雨，終於讓他等到了，馬上就從秀水衝到線西，花了大約半個多小時抵達，馬上拿起相機就拍。雖然倒影運用鏡子也能夠達成拍照需求，但是「天然就是比較好」，雨水讓地面積水，拍起來的倒影氛圍與照片就是不一樣，有著渾然天成的氤氳意境。

林榮生表示，今年全國各地很多地方都高掛燈籠，但要等到下雨拍到成千燈籠的倒影，則要有點運氣，感謝老天爺天降甘霖，為地表最強燈籠海，營造了海天一線的絕美場景。

彰化線西義安宮所打造的海線第一排燈籠海，秀水攝影愛好者林榮生終於等到下雨，拍下絕美倒影的「燈籠海」。（林榮生提供）

彰化線西義安宮所打造的海線第一排燈籠海，秀水攝影愛好者林榮生終於等到下雨，拍下絕美倒影的「燈籠海」。（林榮生提供）

彰化線西義安宮所打造的海線第一排燈籠海，秀水攝影愛好者林榮生終於等到下雨，拍下絕美倒影的「燈籠海」。（林榮生提供）

彰化線西義安宮所打造的海線第一排燈籠海，秀水攝影愛好者林榮生終於等到下雨，拍下絕美倒影的「燈籠海」。（林榮生提供）

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