02/15 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨召開國安高層會議，會後主持記者會表示，為展現保護國家的決心，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。（記者羅沛德攝）

2025/02/15 06:31

自由時報

國安高層會議 今年首召開 賴：國防預算逾GDP3%

美國總統川普公布課徵對等關稅的藍圖，再度提及台灣。外界關注是否影響台美關係，總統賴清德昨召開國安高層會議，會後親自主持記者會。總統除強調將強化雙邊貿易關係，並指為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之三以上的目標。

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退伍台商拉攏 利誘拍投降片 7軍士官淪共諜 最重13年刑定讞

軍職退伍的台商陳裕炘、謝秉成被中共吸收為共諜，返台拉攏時任軍官蕭翔云加入，利誘時任中校謝孟書等七名軍士官洩密，拍攝「我願意投降解放軍」影片，謝孟書甚至應允以一五○○萬美元（四．七億元台幣）代價駕駛「CH-47」軍用直升機叛逃，經檢調及時破獲。高等法院一審將蕭翔云重判十三年、謝孟書判九年，另五名軍官各判一年六月至七年四月不等徒刑；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

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刪凍95億 大眾運輸補助第3季難以為繼 藍白砍預算 TPASS補助隱憂

行政院通勤月票TPASS極受好評，是許多通勤族必備。交通部本月推出TPASS 2.0，要吸引中度大眾運輸使用者也能享受優惠回饋；不過立法院刪減和凍結交通部和公路局九十五億預算，公路局局長陳文瑞表示：「目前大眾運輸補助第三季恐就難以為繼。若明年公務預算也被砍這麼大，TPASS恐受很大影響」。

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聯合報

川普：「對等關稅」納五種樣態 最快4月上路

美國總統川普十三日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，納入五種樣態，預計最快四月上路。此外，川普也表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；他強調，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。

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賴總統：提升國防預算達GDP3%

為了因應美國川普政府的新政策，賴清德總統昨召開國安高層會議，他會後表示，將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之三以上目標，持續推動國安法制改革，推動立足台灣、布局全球經貿戰略，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

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中國時報

因應川普2.0 軍費占GDP3％ 強化對美投資

賴清德總統14日召開今年首度國家安全高層會議，並於會後主持記者會宣布因應川普2.0計畫，他稱新的一年政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3％以上目標，並持續推動國防改革、國安法制改革，以及「立足台灣，布局全球」的經貿戰略等3大工作；並在台美關係、半導體產業發展及兩岸關係3大面向，提出明確的國家策略方案。

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川普罵台積電 不拿回生意我不高興

美國總統川普13日簽署備忘錄，下令制定對各國徵收「對等關稅」的全面計畫，預計相關措施將於4月後生效。川普並重申要對晶片課關稅，再度點名台灣搶走美國的晶片生意，稱「我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

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時任少校蕭翔云（右）、中校謝孟書加（左）等7名軍士官被利誘成共諜，高等法院重判蕭翔云13年、謝孟書判9年，另5名軍官各判1年6月至7年4月不等徒刑；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。（資料照）

公路局局長陳文瑞表示藍白兩黨大砍預算，大眾運輸補助第三季恐難以為繼。（記者陳怡伶攝）

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