角板山公園泰雅燈區吸睛 拉拉山櫻花含苞待放

桃園復興區公所於角板山公園展出燈作，呈現泰雅文化跟部落故事。（復興區公所提供）

2025/02/15 00:13

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園舉辦，各行政區皆規劃響應燈區，其中復興區燈區於角板山公園開展，復興區公所推薦遊客假期遊程，除了賞燈，也能走訪拉拉山地區櫻花，欣賞高山粉紅花海。

區長蘇佐璽表示，復興區公所於2月12日至23日在角板山公園展出燈作，今年燈區以「泰雅文化×山林自然×互動光影」為主題元素，呈現泰雅文化跟部落故事，像山豬還有拉滿弓箭的勇士造型燈飾，透過光影藝術打造一座充滿文化氛圍的夢幻燈區，在角板山公園舉辦的好處，除可就近參觀角板山行館，也能順道去溪口調橋等景點，晚上再來看燈會。

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蘇佐璽說，根據北橫櫻花地圖指引，2月15日至3月15日，在比亞外部落、拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道、光華櫻花故事林道、上巴陵中心路等處，可賞昭和櫻、吉野櫻、千島櫻；2月17日至3月10日可至上高義古道步道賞紅粉佳人櫻。

市府風景區管理處服務推廣課長洪茂崇表示，受氣候因素影響，目前拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道等地的昭和櫻，多數仍含苞待放，預估花期會再延後，3月起漸漸盛開。

復興區公所於角板山公園展出燈作，呈現泰雅文化跟部落故事。（復興區公所提供）

拉拉山遊客中心的昭和櫻，多數仍含苞待放，預估花期會再延後。（桃市府風景區管理處提供）

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