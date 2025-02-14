桃園中壢高鐵南路3段奪命車禍多！擬設減速標線和「慢」字

桃園市中壢區高鐵南路三段與聖德路一段路口，二月再發生一起轎車左轉撞機車的死亡車禍。（記者黃政嘉翻攝）

2025/02/14 23:47

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區高鐵南路三段與聖德路一段路口，去年父親節發生警員騎車上班遭違規駕駛左轉殞命，今年2月再發生1起轎車左轉撞機車的死亡車禍。中壢警分局日前邀集中央、地方相關單位會勘，研議路口慢車道增設路側型減速標線及「慢」字，以降低車輛行車速度。

中壢警分局指出，高鐵南路三段至五段過去發生多起車輛未依號誌指示轉彎事故，自2022年1月起持續針對該路段加強執法，包括路口不停讓行人、無照駕駛、闖紅燈、酒後駕車、超速及違規轉彎加強取締，截至去年底，各項重點違規共計取締172件，該路段近3年發生交通事故，皆以側撞為主；另該路段路幅較寬，讓行車速度較快；以及高鐵橋墩量體龐大，易生視線死角，導致該處路口常發生轉彎車與直行車碰撞嚴重交通事故。

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中壢警分局長林鼎泰表示，警方將強化取締汽機車超速等重大違規外，並透過各項勤務及機會辦理宣導活動，提升用路人遵守號誌，依速限行駛及培養正確交通安全觀念，以維護道路交通安全。

會勘當日包含肇事防制事故委員顧問蔡中志、交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段、市府交通局、道路交通安全督導會報、工務局、中壢區公所參與。

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