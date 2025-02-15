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    翻山越嶺200公里！屏東家長團探花蓮子女 數十年不輟

    東港鎮公所安排遊覽車每年固定在元宵節前後到花蓮玉里「懇親」已持續多年，左3為鎮長黃禎祥。（記者陳彥廷攝）

    東港鎮公所安排遊覽車每年固定在元宵節前後到花蓮玉里「懇親」已持續多年，左3為鎮長黃禎祥。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/15 00:34

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮有多名精神疾病患者，在數十年前被送往花蓮玉里分院成為住民，東港鎮公所每逢元宵節前後總會安排遊覽車前往，鎮長黃禎祥帶隊與數位鎮民前往探視家屬，還攜來外套和紅包分送鄉親，希望在新年為這些鎮民帶來溫暖。

    25位設籍屏東東港的鎮民非親非故，卻是長期居住在花蓮玉里，原來大約半世紀前，許多當時還是青少年的鎮民，因精神疾病所苦，入住現今的衛福部玉里醫院及台北榮民總醫院玉里分院作為「長照」人口。

    東港鎮公所說，在當時醫療尤其精神醫療不發達的時空下，全台許多受精神障礙所苦的病人經集中至玉里居住治療，遠在200公里外的東港鎮，為讓雙親能到花蓮探視，約30年前固定安排遊覽車載送鎮民翻山越嶺探望子女，就像是軍中的懇親會一般。

    1名家長看到1年只能見1次面的子女，滿腔的關懷之意仍不時被疾病的介入打斷，雖然以往也曾發生，但隨著年歲增長，未來還能再來幾年沒人說得準，有家長是忍不住哽咽，該名家長透過轉述苦嘆，要不是當時沒有辦法照顧發病的子女，不然哪個作父母的捨得讓子女遠離自己長達半世紀。

    隨著年紀增長，連這些住民都已大約六旬年紀，在父母眼中，當年在警消強制就醫下，不得不送離家門的場景及回憶仍不斷翻攪心頭，而長年缺席家庭，導致住民與兄弟姐妹情感也相對淡泊，如今年邁的家長已開始凋零，20多位住民，今年僅有8位住民的家屬搭乘前來。

    另名被家長說，大家都很感謝鎮公所安排車輛前來，但如今他已80幾歲，體力及活動力越來越不佳，但為了看到孩子，一定會持續到他再也不能來為止。

    黃禎祥說，住民的東港雙親相當老邁，除生活上捉襟見肘，體力也逐漸難以負荷，無餘力關懷遙住在中央山脈另一頭的家人，結合東港警分局、衛生所等單位資源延續傳統，聯合舉辦花蓮玉里傳情關懷活動，這次也贈送設籍東港鎮的住民保暖外套，並發送2000元的紅包分享春節氣氛，希望在滿懷溫馨氛圍中度過愛與溫暖的時光，使住民因親情獲得心靈的滋潤與安慰。

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