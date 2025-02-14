嘉義東石先天宮4萬1888台斤大龜王 得主今晚出爐了

生寶國際生技有限公司代表，以2個聖筊求得41888台斤重大龜王。（翻攝自臉書社團「東石之美」）

2025/02/14 23:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石先天宮慶元宵，重頭戲「求乞大龜王」儀式今晚登場，首次破4萬台斤的4萬1888台斤大龜王，有2組人報名求乞，去年大龜王得主翊揚關係企業與生寶國際生技股份有限公司競爭，最後生寶代表以2個聖筊勝出求得大龜王。

去年大龜王原重3萬3888台斤，得主翊揚關係企業一次添加8000台斤還願，首破4萬台斤，重達4萬1888台斤，是嘉義縣最大的米龜。由於求得大龜王後，隔年還願必須再添重量，製作大龜王耗資都是百萬元起跳，一般民眾難以負擔，因此近年來多由公司、企業前來報名，希望大龜王能庇佑生意興隆，財源滾滾。

請繼續往下閱讀...

今年翊揚關係企業再次報名大龜王，而同集團的金翊揚國際物流有限公司報名二龜，擲筊時翊揚關係企業代表並未擲出聖筊，生寶國際生技股份有限公司代表擲出2個聖筊，獲得大龜王，金翊揚國際物流公司則以三個聖筊求得9388台斤重的二龜。

今年東石先天宮大龜王至六龜的得主。（取自先天宮臉書粉絲專頁）

嘉義最重的41888台斤大龜王。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法