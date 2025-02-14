為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義東石先天宮4萬1888台斤大龜王 得主今晚出爐了

    生寶國際生技有限公司代表，以2個聖筊求得41888台斤重大龜王。（翻攝自臉書社團「東石之美」）

    生寶國際生技有限公司代表，以2個聖筊求得41888台斤重大龜王。（翻攝自臉書社團「東石之美」）

    2025/02/14 23:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石先天宮慶元宵，重頭戲「求乞大龜王」儀式今晚登場，首次破4萬台斤的4萬1888台斤大龜王，有2組人報名求乞，去年大龜王得主翊揚關係企業與生寶國際生技股份有限公司競爭，最後生寶代表以2個聖筊勝出求得大龜王。

    去年大龜王原重3萬3888台斤，得主翊揚關係企業一次添加8000台斤還願，首破4萬台斤，重達4萬1888台斤，是嘉義縣最大的米龜。由於求得大龜王後，隔年還願必須再添重量，製作大龜王耗資都是百萬元起跳，一般民眾難以負擔，因此近年來多由公司、企業前來報名，希望大龜王能庇佑生意興隆，財源滾滾。

    今年翊揚關係企業再次報名大龜王，而同集團的金翊揚國際物流有限公司報名二龜，擲筊時翊揚關係企業代表並未擲出聖筊，生寶國際生技股份有限公司代表擲出2個聖筊，獲得大龜王，金翊揚國際物流公司則以三個聖筊求得9388台斤重的二龜。

    今年東石先天宮大龜王至六龜的得主。（取自先天宮臉書粉絲專頁）

    今年東石先天宮大龜王至六龜的得主。（取自先天宮臉書粉絲專頁）

    嘉義最重的41888台斤大龜王。（資料照）

    嘉義最重的41888台斤大龜王。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播