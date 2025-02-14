為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北北桃合推！永寧轉運站2/17中午啟用 號誌調整避免大小車交錯

    北北桃合作推動的土城區永寧轉運站已完工，17日（下週一）中午12點啟用。（記者董冠怡攝）

    北北桃合作推動的土城區永寧轉運站已完工，17日（下週一）中午12點啟用。（記者董冠怡攝）

    2025/02/14 22:31

    〔記者董冠怡／新北報導〕北北桃合作推動的土城區永寧轉運站已完工，17日（下週一）中午12點啟用，新北市交通局今舉行祈福儀式。副局長林麗珠表示，轉運站設有長廊式候車亭及5個月台，納入桃園10條公車路線，每日計有328班次停靠；運輸管理科長林詩欽說，已調整永寧捷運站2號出口牌面指向、號誌配合調整讓公車先行，避免車流交織。

    林麗珠表示，永寧轉運站位於台北捷運板南線永寧捷運站2號出口旁，基地面積約750坪，由台北市供地、新北市施作、桃園市營運管理，中央補助833萬元、地方負擔1693萬元，總計2526萬元，同步改善周邊號誌及行人通行環境，紓緩承天路和中央路三段交通壅塞。

    林詩欽指出，捷運永寧站肩負三市間的城際運輸，轉乘接駁路線有66條，尖峰小時約300班次、乘客近1萬人次，而且桃園返程公車須繞行市區等候發車，造成永寧站周邊交通負荷；轉運站5個月台收攏桃園10條公車路線，作為桃園公車在新北的端點站。

    第1月台：往龍潭的桃712路線。

    第2月台：往大溪的桃710、710A路線。

    第3月台：往八德的桃713、715路線。

    第4月台：往八德轉運站的716、往龍岡的717路線。

    第5月台：往平鎮、龍潭的桃709、709A、709B路線。（實際以現場牌面為準）

    先前民眾反映2號出口往轉運站方向標示不清，也有民代擔憂轉運站出口正好位於紅綠燈路口，公車匯入中央路三段時，恐致車流交錯；林詩欽回應，已派員調整牌面位置至顯眼處，另將轉運站前（即中央路三段）的分隔島延長，增加往桃園方向車道的貯車空間，號誌也配合調整讓公車先行，使大、小客車不易交錯堵在一起。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播