北北桃合推！永寧轉運站2/17中午啟用 號誌調整避免大小車交錯

北北桃合作推動的土城區永寧轉運站已完工，17日（下週一）中午12點啟用。（記者董冠怡攝）

2025/02/14 22:31

〔記者董冠怡／新北報導〕北北桃合作推動的土城區永寧轉運站已完工，17日（下週一）中午12點啟用，新北市交通局今舉行祈福儀式。副局長林麗珠表示，轉運站設有長廊式候車亭及5個月台，納入桃園10條公車路線，每日計有328班次停靠；運輸管理科長林詩欽說，已調整永寧捷運站2號出口牌面指向、號誌配合調整讓公車先行，避免車流交織。

林麗珠表示，永寧轉運站位於台北捷運板南線永寧捷運站2號出口旁，基地面積約750坪，由台北市供地、新北市施作、桃園市營運管理，中央補助833萬元、地方負擔1693萬元，總計2526萬元，同步改善周邊號誌及行人通行環境，紓緩承天路和中央路三段交通壅塞。

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林詩欽指出，捷運永寧站肩負三市間的城際運輸，轉乘接駁路線有66條，尖峰小時約300班次、乘客近1萬人次，而且桃園返程公車須繞行市區等候發車，造成永寧站周邊交通負荷；轉運站5個月台收攏桃園10條公車路線，作為桃園公車在新北的端點站。

第1月台：往龍潭的桃712路線。

第2月台：往大溪的桃710、710A路線。

第3月台：往八德的桃713、715路線。

第4月台：往八德轉運站的716、往龍岡的717路線。

第5月台：往平鎮、龍潭的桃709、709A、709B路線。（實際以現場牌面為準）

先前民眾反映2號出口往轉運站方向標示不清，也有民代擔憂轉運站出口正好位於紅綠燈路口，公車匯入中央路三段時，恐致車流交錯；林詩欽回應，已派員調整牌面位置至顯眼處，另將轉運站前（即中央路三段）的分隔島延長，增加往桃園方向車道的貯車空間，號誌也配合調整讓公車先行，使大、小客車不易交錯堵在一起。

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