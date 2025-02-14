跨國文化交流 台日博物館專家聚焦生活記憶保存

台史博館長張隆志（右）致贈禮袋予日本民博教授日高真吾。（台史博提供）

2025/02/14 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館（以下簡稱「台史博」）與日本國立民族學博物館（以下簡稱「民博」），今、明（14日、15日）兩天在台史博合辦「生活記憶的紀錄、保存與活用─台日課題與方法對話國際研討會」，匯集兩國十餘位博物館專家學者，共同探討在地文化記憶的保存與發展。

此次研討會以「如何留住每一個在地故事」為核心。今日聚焦於「日本跨領域及融合地方研究之發展」，探討日本地方文化創發與文化資源重整、負歷史遺產與地方文化的創發等課題，由日本國立歷史民俗博物館副教授川村清志作專題發表。明日則以「台灣檔案數位化之可能性」為主軸，深入探討博物館策展工作與公民參與機制、歷史知識的近用與挑戰、台灣原住民資料調查與社群連結等重要議題。

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台史博館長張隆志表示，台史博從開館以來就以大家的博物館為使命，以典藏、研究、展示及推廣常民生活記憶為主要目標，跟這次研討會主題密切相關，透跨國合作對於文化保存工作上具有相當重要使命。

日本民博教授日高真吾強調，在日本持續性進行地方文化的蒐藏與研究的同時，面臨地區文化的傳承問題。要怎麼讓民眾持續參與，以及要怎麼傳承，透過每一種地區文化的歷史環境與背景甚為重要，除了文字與圖像以外的文化該如何傳承、掌握也是相當關鍵。

研討會邀請多位日本重量級學者與台史博館內研究員與會，分別由民博教授平井京之介、助理教授高科真紀發表地方檔案如何形成、紀錄與運用等經驗分享。此外，東京大學暨綜合地球環境學研究所客座教授吉田丈人、長野市立博物館學藝員陶山徹、國文學研究資料館教授西村慎太郎等人分享日本不同地方災害的歷史、記憶與保留下來的智慧等寶貴經驗。

日本國立歷史民俗博物館副教授川村清志作主題演講。（台史博提供）

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