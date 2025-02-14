南市特教助理員時數削減 教育產業工會抨擊開倒車

特教助理員時數核定大幅削減，南市教育產業工會要求重新審視。（南市教育產業工會提供）

2025/02/14 22:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市教育產業工會今天抨擊，市府教育局公告的113學年下學期特教助理員時數核定，幼兒園送件706筆，竟有205件掛0，不核給時數比例高達29%，特助員時數大幅削減，反映出對特殊教育需求的漠視，更顯示身障人權保障開倒車，要求重新審視。

南市教育產業工會今天召開記者會，指出113學年上學期，幼兒園特教助理員的申請人數為569人，總核定經費達到1610萬1448元，而下學期申請人數增至706人，時薪提高，但總經費卻減少至1599萬4325元。

請繼續往下閱讀...

教產工會以五王國小附幼與永信國小附幼為例，同樣的學生在113學年上學期可以申請到297小時、397小時，但在下學期竟被核定為0小時。

教產工會提到，此舉已引起特殊生家長們震驚、憤怒，不敢置信，呼籲市府重視特教助理員對於特殊生的支持作用，重新審視特助員申請審核機制，讓特殊生能獲得足夠的協助，穩定學習與班級教學品質。

出席的議員朱正軒也說，特教生的教育權益不容忽視，尤其特教助理員在支持特教生學習與日常生活中，扮演著不可或缺的角色。

此次有自閉症中度孩子的特教助理員補助時數，遭判定不應補助，時數為零，讓家長震驚，也讓教師非常不解，朱正軒希望市府立即檢討並恢復合理的時數，確保特教生擁有完善的學習支持與資源。

教產工會呼籲教育局儘速改善，重新核定時數給有需求幼兒，也要求確保經費到位，不要讓行政程序成為阻礙，並重新檢視與修正審核機制。

對此，教育局回應，特教助理員經費已增加約500萬元，依照需求核給，絕對以保障特教學生的權益為優先；而針對中重度以上的特教學生，自113學年度起提供月薪制助理人員，逐年聘任到位，穩定服務量能。

教育局強調，市府特別編列給特教學生助理人員的經費逐年增加，遠超於中央的補助標準，每學期開學前會受理各校（園）助理員服務時數申請，這次申請案件較上學期增加114名，時數增加1萬小時，但已增加500萬經費，維護特教生權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法