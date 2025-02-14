寒流不斷！彰化巨峰葡萄花穗凍成「石頭花」

連日低溫寒流，彰化縣溪湖葡萄露天產區，不少嬌嫩的花苞禁不起寒流威力，變成硬梆梆的「石頭花」。（記者陳冠備攝）

2025/02/14 20:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮巨峰葡萄室外產區正在開花期，不少嬌嫩的花苞擋不了寒流威力，陸續出現凍傷、凍死狀況，變成硬梆梆的「石頭花」，農民緊急啟動「防寒三寶」，包括提早點燈、拉起防護網及抽用溫暖的地下水灌溉，讓葡萄花苞趕快回溫再開花。

全國每兩顆葡萄就有1顆來自彰化，其中溪湖佔大宗，但從今年1月起，一波波寒流把正要開花的葡萄凍得皮皮剉，楊姓葡萄農表示，這波寒流來了近3週，不少葡萄已經出現災損，不只葡萄葉黃化，不少含苞待放的花穗也被凍傷，變成了「石頭花」，若無法順利解凍，未來收成恐有不少損失。

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趕緊啟動「防寒三寶」！面對寒流來襲，農民會先在果園北面拉起黑網圍繞防風，以減少強風灌入，另外也仿效菊花農，在葡萄藤上點燈，從下午3、4點點陽前開始點燈，一直亮到隔日早上十點，藉由燈泡熱能，提高果園溫度，最後用抽水機抽取溫暖地下水來灌溉農地，透過三層防護保暖葡萄花，降低凍傷可能。

葡萄農董國濱表示，果樹開花期最怕遇到低溫跟大雨，其中葡萄因植物本能，花苞遇冷時就會暫停開花或授粉，等一、兩天後天氣回暖，就會繼續開花，不然國外天氣更冷，怎還會長得出葡萄，最怕的是遇到連續低溫又下雨，造成花苞凍傷，甚至整顆變硬如石頭，就來不及了。

溪湖農會總幹事陳金源指出，目前一期夏季葡萄已進入開花期，初步統計遭凍傷的花穗以及重新再催芽的狀況約有3成，如果災情持續擴大，希望中央能補助農民災損。

台中區農業改良場表示，今年低溫不斷，時不時出現10℃以下低溫，農民防寒可在果園北面搭設防風網，易有霜害之果園，可利用噴灌設備噴水除霜，引溫度較高之地下水適度灌水，以防止地溫急降傷害根部，另外葡萄可提早疏芽，地面澆灌促進根系生長物質，以減輕新梢停止生長及花穗萎縮。

避免花苞凍傷，葡萄在葡萄藤上點燈，希望藉由燈泡熱能，提高果園溫度。（記者陳冠備攝）

農民引溫度較高的地下水適度灌水，以防止地溫急降傷害根部。（記者陳冠備攝）

葡萄農民表示，葡萄花苞遇冷時就會暫停開花或授粉，等一、兩天後天氣回暖，就會繼續開花。（記者陳冠備攝）

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