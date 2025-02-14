台南市農會選舉明投票 5農會選情激烈

第20屆台南市32家基層區農會，明天（15日）將舉辦農會選舉，北門區農會選情受矚目。（記者楊金城攝）

2025/02/14 20:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南市32家基層區農會，明天（15日）將舉辦會員代表、農事小組長選舉，其中後壁、北門、歸仁、楠西和台南地區農會等5家農會選情激烈，農會代表出爐後，總幹事候聘大致底定，但如果代表席次相差不多，未來在理事會仍有可能「翻盤」。

農會選舉投票時間是明天上午9點至下午2點，農會會員數最多的是台南地區農會8233人，其次是永康區農會5170人，由各農會承辦選務工作，全市共設置481個投開票所。

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台南市農業局代理局長陳仲卅指出，32家農會將共選出473位農事小組長及1320位會員代表，其中511人登記參選農事小組長，1442人角逐農會會員代表。

包括後壁區、楠西區、北門區、台南地區農會及歸仁區農會，選情激烈最受矚目。後壁農會現任林怡歆是績優總幹事，只有她1人登記候聘，但在野派捲土重來，雙方實力旗鼓相當，誰贏了農會代表席次，就能掌握農會理事會決定聘任總幹事。

北門農會選舉原本平和，但在前總幹事洪明農卸任後，派系翻轉，選情最令人意外，洪明農推出女婿陳柏凱、女兒洪琬柔登記候聘總幹事，技術性由洪琬柔棄權，剩陳柏凱一人候聘，雙方陣營在代表選舉勢均力敵。

原本出現競爭的安定區農會，選情反而歸於平靜，登記候聘總幹事的黃彥明、王惠佳都不符合候聘資格，代表選後，依規定將第二次辦理總幹事候聘登記時，地方傳言黃彥明將再登記。

歸仁農會僅剩績優總幹事翁淑雲1人合格候聘，但農會代表選舉受到挑戰，選情超激烈。

楠西區農會現任總幹事郭富文，受到林旭星挑戰；台南地區農會由楊緯民、朱育孜力拚總幹事。

此外，有9家農會的會員代表為同額競選，選情單純，有新營、東山、將軍、新化、善化、山上、玉井、左鎮及龍崎區農會。

農業局指出，農會選舉完成後，各農會將陸續在2月24日至27日召開會員代表大會改選農會理事、監事及台南市農會代表。3月4日至3月10日須召開理、監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事，完成本屆基層農會改選。接下來是台南市農會選舉。

佳里區農會因應明天農會選舉，今天布置投開票所。（記者楊金城攝）

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