2025魯冰花季 2/28~3/7龍潭12公頃花海

今年的魯冰花季活動，將於228連假展開。（記者謝武雄攝）

2025/02/14 20:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍潭大北坑是全台最早種植魯冰花地區，魯冰花凋謝後成花肥滋養茶樹，被視為「客家母親花」，市府每年都會舉辦魯冰花季活動，今年種植面積廣達12公頃，花季從28日至3月7日，市府今舉行啟動記者會，邀請民眾一起來龍潭迎春賞花，體驗客家庄的人文風情。

客家事務局長范姜泰基表示，魯冰花花期約2到3週，目前魯冰花已經陸續開花，預計到月底全面盛開，搭配228連假，客家局也推出6條魯冰花主題小旅行，邀請大家訪龍潭漫遊金色花海、走讀茶文化館、茶廠巡禮，詳情可至「2025魯冰花季」官網（網址：https://hakkadata.tycg.gov.tw/20076/）及「魯冰花季-客庄生活・美學・文化復興事」臉書粉絲團（https://tinyurl.com/2yongq7r）查詢。

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范姜泰基說，龍潭大北坑是全台最早種植魯冰花地區，也是著名的茶產業重鎮，周邊有許多知名景點、客家美食餐廳；今年魯冰花季賞花範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，並於5大主題園區規劃客家茶席品茗、粢粑手作、採茶、客家槌染、茶館探險闖關等客家文化體驗活動。

市長張善政表示，魯冰花季每年都受到廣大市民與遊客歡迎，今年擴大種植範圍，將台灣客家茶文化館周邊地區納入，面積由10公頃增加至12公頃，打造更壯觀的魯冰花海，市府也配合「小龍年遊大龍門」的旅遊品牌，於龍潭區規劃5大主題園區與6條特色遊程，讓遊客感受客家茶鄉的獨特魅力。

張善政提到，客家文學大師鍾肇政著作經典小說「魯冰花」，刻劃出客家人勤奮樸實精神，也讓魯冰花成為客家文化的重要意象，今年花季適逢228連假，誠摯邀請市民於連假期間來到龍潭感受這片土地的自然魅力與人文風情。

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