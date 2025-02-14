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    刺激周轉率！屏東潮州路邊停車格 2/17起收費

    潮州火車站前後的路邊停車格將於下週一（2月17日）起計時收費。（記者陳彥廷攝）

    潮州火車站前後的路邊停車格將於下週一（2月17日）起計時收費。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/14 19:42

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮因火車站及88號快速公路匯聚，是南屏東交通樞紐，但鎮內停車格因未收費，長期下來在部分熱點區塊卻是遭部分人士免費停車，難以出現周轉，屏東縣政府在鎮內第一立體停車場啟用後，預計於2月17日啟動路邊停車格的收費，提升周轉率。

    潮州位處屏東縣地理位置中心地帶，潮州火車站不僅鄰近車輛基地成為首發站，2015年高架化並升一等站後，成為台鐵重要節點，加上88號快速公路更是往返高屏的重要幹道，搭配原有的台1線，可說交通動線匯集，火車站前、後的停車需求是節節攀升，但週邊停車格卻皆未收費，長期遭許多「老面孔」佔用，真的停車需求反遭排擠。

    「交通門面結果都是同一批車佔著」，李姓居民質疑，潮州雖然可以免費路邊停車處很多，但車站週遭的需求本來就大，不收費就是淪為部分人的長期免費停車場，基於使用者付費原則，刺激車輛來去，也才是一個城鎮車站門面該有的樣貌。

    屏東縣政府指出，潮州在鎮內建基園環改善後，事故數量大幅減少，為持續精進人本交通環境，減少路邊違停本來就是很重要的一環，收費增進周轉率就是其中重要因素，末來清水南路（華興至中山路）、榮吉街（民治至榮田路）、中山八巷（育英至榮田路）、南進路（中山至長興路）為的路邊停車格將計時收費，計時收費者每小時小型車20元、大型車40元。

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