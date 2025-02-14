把握明天好天氣！下週連2波冷空氣報到有雨

一週溫度趨勢趨勢。（氣象署提供）

2025/02/14 19:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕把握明天白天好天氣！中央氣象署預報，明天（15日）白天明顯回溫，晚上有一波微弱鋒面通過台灣造成零星降雨；下週日有冷氣團報到、下週二（18日）轉雨，下週五又有一波冷空氣南下，強度在東北季風和大陸冷氣團之間。

氣象署預報員陳姵安表示，明天白天回溫相當明顯，但晚上有微弱鋒面通過，新竹以北地區轉為零星短暫雨，下週日（16日）有一波大陸冷氣團南下，會一路影響到下週二，且「前乾後溼」，下週一各地多雲到晴、下週二東半部地區、基隆北海岸及西半部山區轉為有局部短暫雨。

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「第一波冷氣團到下週三才減弱，但因持續有雨，因此白天回溫沒那麼明顯」，陳姵安說，下週三和下週四東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其它地區為多雲，且下週四（20日）大台北地區也有局部短暫雨。

陳姵安指出，下週五（21日）又有一波冷空氣南下，但因時間仍久，目前預估其強度在東北季風和大陸冷氣團之間，須等時間靠近一點才能確定。至於溫度變化，她表示，未來一週起伏不大，低溫大約14度，白天溫度則是19度到20度之間。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第1週期初各地以多雲到晴的天氣為主，期中起至第2週有冷空氣南下的趨勢，各地氣溫下降；迎風面的北部及東半部零星降雨。而第2週有受華南水氣影響的可能，迎風面降雨機率增加。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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