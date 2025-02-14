因為愛上了海！彰化女中蔡昱婕 棄醫錄取台大生科

彰化女中學生蔡昱婕（右）錄取台大生科，夢想是成為海洋生物學家，校長陳香妘（左）也祝她夢想成真。（彰化女中提供）

2025/02/14 18:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為愛上了海，彰化女中高三學生蔡昱婕，從小就夢想要成為海洋生物學家，透過「特殊選材」錄取台灣大學生命科學系。校方表示，蔡昱婕具有考取醫學系的實力，尊重學生的志向，走出自己的一片天。

蔡昱婕表示，她從小就特別喜歡海，也因為大海，讓她愛上海洋生物，尤其是她看了「海洋奇緣」影片後，更加確定要念生物科學，她以台大生科系作為第一志願，錄取後就進入海生館第二研究中心實習，在學習培育珊瑚時，她覺得照顧珊瑚就好像在照顧小孩一樣。

請繼續往下閱讀...

很多人都勸蔡昱婕，可以考慮念醫學系當醫生，或是念電機系到竹科當工程師，但她都不考慮，因為她喜歡海，很堅定要念生科，她想要走一條不同的路。她也嘗試科普寫作，與夥伴合作的科展研究，也刊登在海生館的官方雜誌上。

彰化女中校長陳香妘表示，蔡昱婕秀水國中畢業後，進入彰女念數理資優班，在校成績優異，具有考取醫學系的實力，但她認為如果當醫生的話，未來的路都可以想像的到，她想要走自己感興趣的路。因此，在錄取台大生科系後，也沒有再參加學測，直接到海生館研究中心實習研究，看到學生能夠找到自己想走的路，為追尋夢想盡最大的努力，師長不只尊重與支持，也祝福夢想成真。

蔡昱婕因為愛上海，也對海洋生物特別感興趣，錄取台大生科系後就到海生館實習研究。（彰化女中提供）

蔡昱婕因為愛上海，也對海洋生物特別感興趣，錄取台大生科系後就到海生館實習研究。（彰化女中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法