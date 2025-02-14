搶黃金8小時！澎湖漁民斷指 凌天航空67分鐘後送台灣

澎湖駐地醫療直升機凌天航空後送病患。（凌天航空提供）

2025/02/14 19:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎三總澎湖分院一名38歲男子，在漁船作業時手指不慎遭機械齒輪捲入，造成左手3根手指頭斷指，需緊急送往台灣進行後續治療。澎湖駐地醫療直升機凌天航空今（14日）接獲衛福部空審中心下令，歷時67分鐘將病患送抵高雄長庚醫院。

根據了解該名病患，在海上作業受傷後，是自行脫困，由家屬陪同到三總澎湖分院急診室就醫，院方立即對斷肢部分進行清創、止血並給予相關藥物治療後，由於需要進一步精密顯微鏡手術，因此申請直升機緊急醫療後送。

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由於接指手術必須搶在黃金8小時內完成，日後復原機會才會大，因此凌天航空接獲衛福部空審中心通報後，立即火速在上午11時56分從澎湖機場起飛，中午12時38分在高雄機場落地，下午1時03分到達高雄長庚醫院，全程歷時67分鐘。

另外，澎湖民眾歡度元宵假期，凌天航空自2月12日起至14日，接連3日執行3件醫療後送任務，分別為12日三總澎湖分院至高長不明原因腦出血、13日三總澎湖分院到高榮眼窩底出血、14日三總澎湖分院到高長手指斷肢。

漁民在海上作業斷指，凌天航空搶黃金8小時後送台灣。（凌天航空提供）

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