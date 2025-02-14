森林公園建警消廳舍！淡水居民聲請停止執行被駁回

自救會拒絕興建公七警消廳舍。（資料照）

2025/02/14 18:59

〔記者溫于德／新北報導〕新北市府前年透過函文同意在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七簡易自然公園，興建淡水分局新市派出所、淡海捷運警察分隊及淡海消防分隊辦公廳舍，卻遭「淡海公七森林公園自救會」反對，並由林姓會長等人提起行政訴訟同時聲請停止執行。台北等行政法院今先就停止執行部分做出裁定，考量無任何緊急急迫情事，駁回請求；可抗告。

公七公園腹地面積約3公頃大，警消廳舍基地面積約1.5公頃，規劃一棟地下一層、地上四層的多功能辦公大樓，工程經費3億餘元，預計2026年10月竣工。

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然「淡海公七森林公園自救會」這些住在新北市淡海新市鎮特定區計畫内的居民，拒絕公七簡易自然公園興建淡水分局新市派出所、淡海捷運警察分隊及淡海消防分隊辦公廳舍，決定提起行政訴訟並聲請停止執行。

北高行今就停止執行部分做出裁定，指林姓會長等人主張若准許公園用地變更使用作為警消大樓，將影響鄰近建物的地質安全，對居民所居住環境造成不可逆的破壞，導致其生命、身體及財產權陷於難於回復的損害，且該工程已於去年12月27日開始動工，具有急迫情事。

北高行認為，警消共構大樓縱然經過新建，固然可能影響居民的居住環境，然依客觀情形及一般社會通念，能以金錢賠償填補損害，且將來本案勝訴後，也可拆除回復原狀，因此難認有何緊急急迫情事，決定駁回居民的請求。

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