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    週六高溫飆26度 入夜轉冷下探14度

    週六氣溫會大幅回暖。（資料照）

    週六氣溫會大幅回暖。（資料照）

    2025/02/14 20:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（15日）白天氣溫會大幅回暖，各地高溫可來到26度，但入夜後可降至14度，早晚天氣稍涼，日夜溫差大。

    中央氣象署指出，週六西半部地區，大多為多雲到晴的天氣；而東半部雲量稍多，恐有零星短暫雨。晚間起，微弱鋒面將通過台灣，新竹以北及馬祖地區，降雨機率會增加，轉為有零星短暫雨的天氣。

    溫度方面，週六白天雲量減少，各地高溫將明顯回升到22至26度，但低溫普遍仍為14至17度，至於外島地區全天為11至20度，早出晚歸請留意氣溫變化。

    天氣風險公司表示，週六的氣溫會大幅回暖，西半部地區，預估是晴到多雲的天氣型態；東半部地區，也有陽光露臉的機會，但山區附近仍會零星降雨。

    紫外線指數部分，週六新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、連江縣為「中量級」；其他縣市均為「高量級」。

    空氣品質方面，週六環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週六各地高溫22至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六各地高溫22至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六為「中量級」和「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六為「中量級」和「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週六環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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