為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    垃圾分類不落實 雲林祭鐵腕

    垃圾減量，雲林縣持續加強垃圾破袋稽查及退運措施，環保局呼籲民眾做好垃圾分類。（記者黃淑莉攝）

    垃圾減量，雲林縣持續加強垃圾破袋稽查及退運措施，環保局呼籲民眾做好垃圾分類。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/14 17:59

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為降低家戶垃圾量，雲林縣去年3月加強垃圾破袋稽查及處理端退運機制，只要垃圾中摻雜可回收物太多，垃圾車拒收，處理端整車退運不讓進場，但仍有民眾未落實垃圾分類；今年起同一車3個月內被退運2次，即停止入廠7天，3次暫停入場30天。

    COVID-19疫情後民眾消費習慣改變，網購、外送便利，家戶垃圾量成長，雲林縣環保局統計，疫情後每日垃圾量約在400公噸左右，唯有落實垃圾分類才能從源頭減少垃圾量，去年3月啟動全縣垃圾破袋稽查及垃圾退運措施。

    環保局長張喬維表示，清潔隊員在清運垃圾時會破袋檢查，若垃圾中夾雜太多可回收、不可燃垃圾即拒收，去年3月至12月底共退2萬包垃圾，另處理端焚化廠也同步實施垃圾車進場抽檢，只要檢出摻雜太多可回收、不可燃或非家戶垃圾即退運，去年共計退運61車次。

    環保局廢棄物管理科長鄧雅謓指出，被拒收、退運的垃圾中以含有紙容器最多，其次是廚餘及不可燃物，去年實施10個月成效不錯，平均每日垃圾量減少約7%，垃圾量從每日400噸減少至360噸。

    張喬維說，今年除持續加強破袋稽查外，處理端也訂定雲林縣鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定，第一次違規退運，3個月內第2次違規該車暫停入廠7天，違規達3次即暫停入廠30天，處理廠原在春節前即要實施，考量春節民眾大掃除，協調後延至年節實施，今年1月至除夕前有19車次被退運，春節後又有5車被退，其中麥寮、元長、水林、口湖、北港都有車次是第2次被退運，已被暫停7天進廠。

    張喬維指出，為避免影響垃圾清運調度，環保局昨天邀集各公所清潔隊開會，加強垃圾分類及破袋稽查相關規範宣導，另為強化民眾落實垃圾分類，將持續加強稽查力道，今年一月已修正雲林縣鄉鎮市公所清潔人員設置基準要點，每鄉鎮市公所可依據員額編制調整辦理稽查告發、垃圾分類人力，至少可編制7名稽查人力，加強稽查工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播