垃圾分類不落實 雲林祭鐵腕

垃圾減量，雲林縣持續加強垃圾破袋稽查及退運措施，環保局呼籲民眾做好垃圾分類。（記者黃淑莉攝）

2025/02/14 17:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為降低家戶垃圾量，雲林縣去年3月加強垃圾破袋稽查及處理端退運機制，只要垃圾中摻雜可回收物太多，垃圾車拒收，處理端整車退運不讓進場，但仍有民眾未落實垃圾分類；今年起同一車3個月內被退運2次，即停止入廠7天，3次暫停入場30天。

COVID-19疫情後民眾消費習慣改變，網購、外送便利，家戶垃圾量成長，雲林縣環保局統計，疫情後每日垃圾量約在400公噸左右，唯有落實垃圾分類才能從源頭減少垃圾量，去年3月啟動全縣垃圾破袋稽查及垃圾退運措施。

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環保局長張喬維表示，清潔隊員在清運垃圾時會破袋檢查，若垃圾中夾雜太多可回收、不可燃垃圾即拒收，去年3月至12月底共退2萬包垃圾，另處理端焚化廠也同步實施垃圾車進場抽檢，只要檢出摻雜太多可回收、不可燃或非家戶垃圾即退運，去年共計退運61車次。

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓指出，被拒收、退運的垃圾中以含有紙容器最多，其次是廚餘及不可燃物，去年實施10個月成效不錯，平均每日垃圾量減少約7%，垃圾量從每日400噸減少至360噸。

張喬維說，今年除持續加強破袋稽查外，處理端也訂定雲林縣鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定，第一次違規退運，3個月內第2次違規該車暫停入廠7天，違規達3次即暫停入廠30天，處理廠原在春節前即要實施，考量春節民眾大掃除，協調後延至年節實施，今年1月至除夕前有19車次被退運，春節後又有5車被退，其中麥寮、元長、水林、口湖、北港都有車次是第2次被退運，已被暫停7天進廠。

張喬維指出，為避免影響垃圾清運調度，環保局昨天邀集各公所清潔隊開會，加強垃圾分類及破袋稽查相關規範宣導，另為強化民眾落實垃圾分類，將持續加強稽查力道，今年一月已修正雲林縣鄉鎮市公所清潔人員設置基準要點，每鄉鎮市公所可依據員額編制調整辦理稽查告發、垃圾分類人力，至少可編制7名稽查人力，加強稽查工作。

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