台中海生館遲未開幕 館前道路今天通車無人潮靜悄悄

台中港海生館長約720公尺的聯外道路，舉行完工通車典禮。（記者張軒哲攝）

2025/02/14 17:50

〔記者張軒哲／台中報導〕飽受外界質疑的台中海生館，開幕之日一延再延。為解決台中港海生館有館無路窘境，開闢長約720公尺館前聯外道路，今日舉行完工通車典禮。海生館預計5月底開幕，立委蔡其昌指出，原本以為通車之日是車水馬龍，沒想到道路比館舍先通，道路靜悄悄。

今日通車典禮由航港局長葉協隆與立委蔡其昌、楊瓊瓔、市議員王立任及議長張清照、副議長顏莉敏、議員楊典忠、陳廷秀等辦公室主任與助理共同剪綵祈福。

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葉協隆表示，感謝蔡其昌的超前部署，為了因應海生館及綠能博物館未來開放營運，於3年前就協調漁業署，促成航港局得以編列6650萬元有償撥用取得本條道路土地；也感謝楊瓊瓔大力支持台中商港及漁港周邊發展，溝通漁會共同促成館前道路開通。另外，台中市政府編列約1200萬元，改善館前道路鋪面與整建北堤路口設施。館前道路之後會依循道路程序，進行命名跟設置道路指示牌。

蔡其昌說，可惜的是海生館興建至今，建築物已經完工好幾年，四年前開始爭取道路開通時就聽聞準備要開館，至今市府卻仍無法開館。本來想像中的通車典禮應該結合海生館開幕，現場車水馬龍，但如今道路已經完工，海生館的部分也希望市府再加把勁，儘快完工開館。

楊瓊瓔指出，館前道路開通是中央與地方政府共同合作促進地方發展的最佳典範，可進一步擴大海線交通順暢，帶動地方經濟繁榮。

海生館委外廠商於去年5月24日簽約，依規定要在今年5月23日前開幕，搶攻暑假親子觀光商機。台中市府觀旅局表示，海生館目前預計於5月底前開幕。

台中港海生館長約720公尺聯外道路，舉行完工通車典禮，路上卻無人車通行。（記者張軒哲攝）

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