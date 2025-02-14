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    流感、諾羅高峰期 林氏璧：北市長者、幼童疫苗施打率低

    林氏璧（右）接受黃暐瀚（左）專訪。（翻攝自POP Radio頻道）

    林氏璧（右）接受黃暐瀚（左）專訪。（翻攝自POP Radio頻道）

    2025/02/14 20:42

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新春結束，受到低溫持續影響，許多民眾因此生病。同時，流感、諾羅病毒的高峰期，也使全台中小學在本週開學之後，有不少學生請假。對此，台大醫院前醫師林氏璧呼籲，「這週開學，群聚感染的機會不減反增，請民眾特別注意！」

    林氏璧今（14日）接受廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪表示，農曆春節過後1週，全台灣的諾羅病例突破30萬，加上這週的開學，使群聚感染的機會不減反增，學生有可能從學校帶回病毒，只要一旦傳開來，全家都有可能被感染。

    林氏璧也說明，諾羅病毒沒有疫苗；沒有特效藥，如果感染且會腹瀉、嘔吐，就只能以維持水分、打點滴、多休息等，方法來恢復身體健康。關於流感疫情，林氏璧提到，雖然日本、韓國的流感疫情，都已經明顯下滑了，但是台灣年後1週的流感數，仍多達18萬例，目前尚未止歇，不可大意。

    林氏璧提醒，全台施打流感疫苗的狀況裡，台北市長者與學齡前幼童的比例都偏低，尤其追加的10萬劑流感疫苗將到貨，因此提醒家中65歲以上的長者，都要盡可能去施打，以降低感染之後的重症機會。

    最後，林氏璧說到，由於美國的流感非常嚴重，去年10月至今，已經死亡約13000人，而台灣累積流感死亡約160人，所以有計畫要去美國的民眾，一定要在2週之前，先去施打流感疫苗。

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