2025新營波光節 大型雞蛋糕現身、水幕投影天鵝故事吸睛

《IT’S A PEACE OF CAKE》創作靈感來自台灣夜市的雞蛋糕，作品呈現鴿子與手槍造型的結合。（南市文化局提供）

2025/02/14 17:20

〔記者楊金城／台南報導〕2025新營波光節有8件亮點作品，錯落在燈區廣場、湖面及林間，讓觀眾感受時代文化、城市社會、生活體驗，作品各有特色，最吸睛的是胡宮雪娜的作品《IT’S A PEACE OF CAKE》和周定賢《Aqua Mira水幕投影》。

《IT’S A PEACE OF CAKE》創作靈感來自台灣夜市的雞蛋糕，作品呈現鴿子與手槍造型的結合，藝術家透過充氣裝置與光影，營造視覺張力，帶來矛盾衝突的符號想像，很可愛又有巧思，讓觀眾重新思考文化中的對立與融合。胡宮雪娜1987年生於日本沖繩，現居台灣，是台日混血藝術家，傳承家族記憶，將其融入表現於創作中，曾獲2023年台南新藝獎。

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《Aqua Mira水幕投影》則以水幕投影打造如夢似幻的水舞燈光秀，搭配重新編曲錄製氣勢磅礡的西班牙探戈歌曲《Por una Cabeza》配樂，透過水、光、影與音樂的交織，營造出流動的視覺體驗，訴說湖中浪漫的天鵝故事，呈現藝術與自然交融的獨特魅力。水幕投影每晚6點開始至10點止，每半小時展演一次，也是觀眾最喜愛且期待的表演。

新營波光節在新營天鵝湖親水公園舉辦，展期至3月16日止，點燈時間為每日下午5點半至晚上10點，在光影之間，開啟一場關於時代文化的漫遊之旅；另有專家導覽及藝術家座談（2月16日、23日、3月2日、9日），另與新營社大合辦天鵝湖週末生態導覽解說（2月15日、22日、3月8日、15日），歡迎遊客探訪天鵝湖日與夜的不同美感面貌。

新營波光節的水幕投影，打造如夢似幻的水舞燈光秀，展現天鵝流動視覺。（記者楊金城攝）

新營波光節的水幕投影，打造如夢似幻的水舞燈光秀，展現天鵝流動視覺。（記者楊金城攝）

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