高市沿海路貨櫃車專用道6月通車 將調整車道配置紓解交通壅塞

高雄沿海路貨櫃車專用道工程，將於今年6月全線完工通車。（記者葛祐豪攝）

2025/02/14 17:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市小港區沿海路貨櫃車專用道工程，經立委賴瑞隆多次協調爭取，行政院經費追加至20.29億元，將於今年6月全線完工通車，並將調整車道配置，紓解當地交通壅塞。

高雄沿海路是臨海工業區、高雄港通往市區與國道的主要道路之一，第七貨櫃中心於去年12月全面落成啟用後，大型貨櫃車逐漸增加，造成交通壅塞。

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立委賴瑞隆今（14日）邀集交通部、台灣港務公司、高市交通局與新工處，追蹤貨櫃車專用道施工進度、路線規劃及車道配置情形。賴瑞隆表示，近期南高雄市民及工業區廠商多次反映，需檢討車道配置及左右轉專用道規劃，以解決交通壅塞問題。

高雄市新工處主秘傅俊榮指出，第七洲際貨櫃中心啟用後，為舒緩預期交通流量，市府進行沿海二路、沿海三路拓寬工程，並實施交維疏導措施，調整紅綠燈時間、車道佈置、預告標誌及增加義交人員指揮交通。

傅俊榮說明，拓寬前，沿海二、三路車道配置為雙向3快1慢，沒有獨立轉向車道，因此有轉向需求車輛與直行車輛，易產生動線障礙，增加追撞或側撞發生率；完工後，車道配置為雙向4車道1慢車道，並在路口設置獨立左、右轉向車道，維持2直行車道，可有效改善轉向車輛阻礙直行車流現況。

貨櫃車專用道全長8.28公里，第一、三、四標都已陸續完工通車，第二標工程從茂大街至中林路，全長1.66公里，先前因台電及自來水管線影響，造成施工進度延宕。經賴瑞隆協調經濟部、台電配合遷移後，工程進度已達56%，預計於今年6月完工通車。

賴瑞隆強調，高雄沿海路是全國大型重車流量最大的市區道路，他多次協調爭取，行政院核定「高雄洲際貨櫃中心貨櫃車專用道」計畫，經費追加至20.29億元。

賴瑞隆說明，此外，捷運紅線延伸林園834億元到國道7號計畫，已於2023年正式定案，總經費1357億元，預計今年正式動工，2028年分段通車，目標2030年全線完工通車。未來大型貨櫃車走國道，汽機車走平面市區道路，行人搭乘捷運從林園、小港到市區，交通服務品質可望全面升級。

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