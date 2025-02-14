無人機已超過3.8萬架註冊 12月起新機上市須完成飛安型式檢驗

2公斤到25公斤公開販售的無人機，今年12月1日起須完成民航局飛安型式檢驗規定。。示意圖。（資料照）

2025/02/14 17:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天（14日）說，去年12月1日發布修正遙控無人機管理規則，分階段施行，今年12月1日以後，新上市遙控無人機應於符合規定下公開販售；2027年12月1日以後，法人飛航活動時應全面使用經檢驗合格且完成登錄的無人機。

根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架，可進行活動申請的合格法人749家，飛航活動申請數量也呈現逐年攀升的趨勢，累計申請案件已有2萬3千餘件。

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此外，為讓國人就近完成無人機學、術科測驗，民航局現已於全國各地設有24處學、術科測驗場地，每年考照人數約8000人，有效的操作證已達2萬2589張。民航局也製播術科測驗示範影片，供有意取得操作證者學習、參考，並持續推動無人機測驗業務與考官標準化作業，擇定適當地點開設無人機學、術科測驗場地，朝向「一縣市一考場」目標邁進。

有關無人機新制，民航局指出，為了讓業界與使用者能有適應時間，新制分年分階段實施，第一階段是輔導期，首先是強化無人機證照加簽及屆期換發制度，藉此保持無人機操作人機基本知能與熟練程度；同時也將無人機「學習操作證」及「無人機註冊」的申請年齡由16歲下修為14歲，有利於無人機活動的進一步向下扎根與推廣教育。

第二階段則以完善法人發展為主，民航局與經濟部標檢局、數位發展部等各單位共同強化無人機機體產品安全，提升我國製無人機各類應用與功能之市佔規模。

其中，針對2公斤到25公斤公開販售的無人機，今年12月1日起須完成民航局飛安型式檢驗規定。民航局已與合格實驗室建立檢驗量能，將主動走訪國內無人機製造廠，協助業者瞭解檢驗審查規定，有效管控檢驗排程及輔導業者完成產品登錄。

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